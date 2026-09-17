Skate Point przy ul. Bohaterów Westerplatte. Nowa strefa rekreacyjna w Lesznie

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-17 9:31

Tam, gdzie jeszcze niedawno stawały taksówki, dziś rządzi młodzież na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Lesznie oficjalnie ruszył Skate Point – miejsce stworzone z myślą o lokalnych pasjonatach sportów ekstremalnych. Co ciekawe, to sami młodzi ludzie wskazali to miejsce urzędnikom, po prostu zaczynając tam trenować na krawężnikach i osiedlowej infrastrukturze.

Cztery nowe moduły i mały budżet

Żeby podkręcić możliwości do jazdy i poprawić bezpieczeństwo, na placu zamontowano cztery betonowe moduły. Jak przyznaje Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu, decyzja o inwestycji była naturalną odpowiedzią na potrzeby młodzieży:

„Stąd pomysł, aby im to ułatwić, aby im dać nowe wyzwania, nowe możliwości i to bardzo małym nakładem, bo to jest raptem kilkanaście tysięcy złotych.”

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Sprzęt ustawiony przy współpracy z ekspertami

Sama koncepcja układu urządzeń nie powstała za biurkiem – urzędnicy skonsultowali ją bezpośrednio z przedstawicielami Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych (tymi samymi, którzy współtworzyli miejską skate plazę). Dzięki ich wskazówkom przeszkody rozmieszczono tak, aby jazda była jak najbardziej płynna i funkcjonalna.

„Fajnie, że jest taka współpraca, bo jednak oni najbardziej wiedzą, czego potrzeba, jak to powinno wyglądać.” – dodaje Lucyna Gbiorczyk.

Dopełnieniem całości są kolorowe grafiki naniesione bezpośrednio na asfalt. Żeby przestrzeń była bezpieczniejsza i przyjemniejsza wizualnie, w najbliższym czasie strefa zostanie oddzielona od ulicy oraz parku dużymi donicami z zielenią.

Pracownicy ustawiają betonowy moduł na Skate Point w Lesznie. O nowej strefie rekreacji przeczytasz na Eska Leszno.
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