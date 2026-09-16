Rynek pracy w Lesznie: Aż 10 bezrobotnych na jedną ofertę. Statystyki ujawniają niepokojący trend

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-16 11:32

Wielkopolska od lat szczyci się najniższym bezrobociem w kraju, jednak najnowsze dane z regionu leszczyńskiego pokazują wyraźną zmianę nastrojów. Choć wskaźniki stopy bezrobocia wyglądają stabilnie na tle Polski, drastyczny spadek liczby ofert pracy oraz rosnące długotrwałe bezrobocie stawiają przed lokalnym rynkiem pracy poważne wyzwania.

Wejście A do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. O rosnącym bezrobociu w regionie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet Rynek pracy w Lesznie: Aż 10 bezrobotnych na jedną ofertę. Statystyki ujawniają niepokojący trend

Wielkopolska liderem, ale w Lesznie przybywa bezrobotnych

Województwo wielkopolskie utrzymuje pozycję lidera w Polsce ze stopą bezrobocia na poziomie 3,8% (stan na koniec lipca 2026 r.), podczas gdy średnia krajowa wynosi 5,8%. W samym mieście Lesznie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,2%, a w powiecie leszczyńskim wyniosła 3,7%.

Mimo stosunkowo niskich stóp procentowych, statystyki urzędu pracy z końca sierpnia 2026 roku wykazują sukcesywny wzrost liczby osób poszukujących zatrudnienia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie zarejestrowanych było łącznie 2 218 bezrobotnych (1 311 osób z miasta Leszna oraz 907 osób z powiatu leszczyńskiego). Oznacza to wzrost o 39 osób w stosunku do lipca 2026 r. oraz o 363 osoby więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (sierpień 2025 r.).

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Drastyczny spadek ofert: 10 chętnych na jedno miejsce

Najbardziej alarmującym sygnałem dla poszukujących pracy jest gwałtowne kurczenie się liczby dostępnych wakatów. W sierpniu 2026 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Lesznie zaledwie 85 wolnych miejsc pracy. Statystycznie oznacza to, że na jedną ofertę przypadało średnio aż 10 bezrobotnych.

Porównanie okresu od stycznia do sierpnia 2026 roku z analogicznym okresem poprzedniego roku ujawnia spadek ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy aż o 614 miejsc. W analizowanym miesiącu pracę zdołało podjąć 140 osób.

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Kim jest współczesny bezrobotny w Lesznie?

Szczegółowa struktura zarejestrowanych osób ujawnia, kto najbardziej odczuwa trudniejszą sytuację na rynku:

  • Dominacja kobiet: Kobiety stanowią 57,7% ogółu bezrobotnych (1 280 osób). Ich liczba w ujęciu rocznym wzrosła o 195 osób.
  • Skok długotrwałego bezrobocia: Aż 40,8% zarejestrowanych (905 osób) to osoby pozostające bez pracy przez dłuższy czas. W porównaniu z sierpniem 2025 r. ich liczba wzrosła aż o 249 osób.
  • Młodzi i seniorzy: Osoby do 30. roku życia stanowią 27,7% ogółu (614 osób, wzrost o 104 r/r), natomiast osoby powyżej 50. roku życia – 23,1% (512 osób, wzrost o 70 r/r).
  • Brak kwalifikacji i doświadczenia: 25,7% bezrobotnych (570 osób) nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 16,5% (367 osób) nie ma doświadczenia zawodowego.
  • Mieszkańcy wsi: Z obszarów wiejskich pochodzi 38,0% zarejestrowanych (843 osoby, wzrost o 140 r/r).
  • Wykształcenie: Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (29,0%), natomiast dyplom uczelni wyższej posiada 16,3% bezrobotnych.

Zaledwie 14,8% zarejestrowanych (329 osób) posiadało w sierpniu 2026 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych.