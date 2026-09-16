Wielkopolska liderem, ale w Lesznie przybywa bezrobotnych

Województwo wielkopolskie utrzymuje pozycję lidera w Polsce ze stopą bezrobocia na poziomie 3,8% (stan na koniec lipca 2026 r.), podczas gdy średnia krajowa wynosi 5,8%. W samym mieście Lesznie stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 4,2%, a w powiecie leszczyńskim wyniosła 3,7%.

Mimo stosunkowo niskich stóp procentowych, statystyki urzędu pracy z końca sierpnia 2026 roku wykazują sukcesywny wzrost liczby osób poszukujących zatrudnienia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie zarejestrowanych było łącznie 2 218 bezrobotnych (1 311 osób z miasta Leszna oraz 907 osób z powiatu leszczyńskiego). Oznacza to wzrost o 39 osób w stosunku do lipca 2026 r. oraz o 363 osoby więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej (sierpień 2025 r.).

Drastyczny spadek ofert: 10 chętnych na jedno miejsce

Najbardziej alarmującym sygnałem dla poszukujących pracy jest gwałtowne kurczenie się liczby dostępnych wakatów. W sierpniu 2026 roku pracodawcy zgłosili do PUP w Lesznie zaledwie 85 wolnych miejsc pracy. Statystycznie oznacza to, że na jedną ofertę przypadało średnio aż 10 bezrobotnych.

Porównanie okresu od stycznia do sierpnia 2026 roku z analogicznym okresem poprzedniego roku ujawnia spadek ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy aż o 614 miejsc. W analizowanym miesiącu pracę zdołało podjąć 140 osób.

Kim jest współczesny bezrobotny w Lesznie?

Szczegółowa struktura zarejestrowanych osób ujawnia, kto najbardziej odczuwa trudniejszą sytuację na rynku:

Dominacja kobiet: Kobiety stanowią 57,7% ogółu bezrobotnych (1 280 osób). Ich liczba w ujęciu rocznym wzrosła o 195 osób.

Kobiety stanowią 57,7% ogółu bezrobotnych (1 280 osób). Ich liczba w ujęciu rocznym wzrosła o 195 osób. Skok długotrwałego bezrobocia: Aż 40,8% zarejestrowanych (905 osób) to osoby pozostające bez pracy przez dłuższy czas. W porównaniu z sierpniem 2025 r. ich liczba wzrosła aż o 249 osób.

Aż 40,8% zarejestrowanych (905 osób) to osoby pozostające bez pracy przez dłuższy czas. W porównaniu z sierpniem 2025 r. ich liczba wzrosła aż o 249 osób. Młodzi i seniorzy: Osoby do 30. roku życia stanowią 27,7% ogółu (614 osób, wzrost o 104 r/r), natomiast osoby powyżej 50. roku życia – 23,1% (512 osób, wzrost o 70 r/r).

Osoby do 30. roku życia stanowią 27,7% ogółu (614 osób, wzrost o 104 r/r), natomiast osoby powyżej 50. roku życia – 23,1% (512 osób, wzrost o 70 r/r). Brak kwalifikacji i doświadczenia: 25,7% bezrobotnych (570 osób) nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 16,5% (367 osób) nie ma doświadczenia zawodowego.

25,7% bezrobotnych (570 osób) nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 16,5% (367 osób) nie ma doświadczenia zawodowego. Mieszkańcy wsi: Z obszarów wiejskich pochodzi 38,0% zarejestrowanych (843 osoby, wzrost o 140 r/r).

Z obszarów wiejskich pochodzi 38,0% zarejestrowanych (843 osoby, wzrost o 140 r/r). Wykształcenie: Największą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (29,0%), natomiast dyplom uczelni wyższej posiada 16,3% bezrobotnych.

Zaledwie 14,8% zarejestrowanych (329 osób) posiadało w sierpniu 2026 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych.