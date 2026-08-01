Prezydent Leszna apeluje do mieszkańców w sprawie cudzoziemców: Bądźmy dla siebie życzliwi

Bądźmy życzliwi

Apel prezydenta Leszna opublikowany został w mediach społecznościowych. W ten sposób włodarz zareagował na napływające z różnych części Polski informacje o przypadkach agresji wobec obcokrajowców.

- Wierzę głęboko, że nie ma na to naszej zgody. Leszno było zawsze miastem tolerancyjnym. Chciałbym raz jeszcze podziękować osobiście, ale jako prezydent za te wielkie wsparcie, jakie okazaliśmy Ukraińcom po wybuchu wojny. Dziękuję za życzliwość, którą okazujemy codziennie. Wierzę, że tak pozostanie. Każdy człowiek ma swoją godność. Mamy te same prawa i te same obowiązki, niezależnie jakim językiem się posługujemy, jakiej narodowości jesteśmy. Przyjmując zasady panujące w Polsce, przyjmujemy również gości – mówi Grzegorz Rusiecki.

Prezydent Leszna przypomina mieszkańcom, że emigracja jest także doświadczeniem wielu Polaków.

- Dzisiaj spłacamy ten dług. Bądźmy gospodarzami, bądźmy życzliwi. Każdy człowiek jest ważny, każdy zasługuje na szacunek. Nie bądźmy obojętni. Od obojętności rozpoczyna się dramat – apeluje Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Takim dramatem, jak przypomina włodarz, była II wojna światowa.

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