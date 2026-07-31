Kolejne wzmocnienie w futsalowej drużynie z Leszna. Do GI Malepszy dołącza Łotysz

Witamy w Lesznie!

Transfer obiecującego gracza został oficjalnie ogłoszony dziś, 31 lipca. 20-letni Renards Udris to jedna z największych nadziei łotewskiego futsalu. Teraz grac będzie także w koszulce leszczyńskiego klubu.

20-letni Udris gra na pozycji piwota (środkowego napastnika). Swoją seniorską karierę rozpoczynał w FC Nikers, gdzie imponował skutecznością (14 goli w debiutanckim sezonie). Ostatnie dwa sezony spędził w barwach Riga Futsal Club, strzelając w pierwszym sezonie 15 bramek, a w drugim 21. Na swoim koncie ma również 16 występów i 4 bramki w reprezentacji Łotwy, z którą wystąpił podczas Mistrzostw Europy UEFA Futsal 2026.

– Słyszałem o klubie same pozytywne opinie od wielu osób. Byłem pod wrażeniem oddanych kibiców, sztabu szkoleniowego i samej drużyny. Wierzę, że to odpowiednie środowisko, abym mógł się dalej rozwijać i przyczyniać się do sukcesów klubu – wyjaśnia powody, które zdecydowały o wyborze Leszna.

Łotysz to drugi zagraniczny zawodnik, którym chwali się w tym tygodniu klub z Leszna. W środę ogłosił kontrakt z Węgrem Benjaminem Dorogi. To 24-letni rozgrywający i obrońca.

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