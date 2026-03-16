Precyzyjny system zamiast „wyjść na słowo”

Burmistrz wyjaśnia, że każde opuszczenie budynku przez urzędnika w celach prywatnych jest rejestrowane, a proces ten opiera się na ścisłym, elektronicznym nadzorze. Jak tłumaczy Grzegorz Kubik:

„Pracownik, który chce wyjść do miasta i załatwić jakąś ważną dla niego sprawę odbija swoją kartę na czytniku przy wyjściu, przy powrocie robi to samo, a system odlicza czas nieobecności z czasu pracy”.

Co istotne, takie wyjście nie jest prezentem od urzędu – każdą taką przerwę urzędnik ma obowiązek odpracować.

Korzyści z elastyczności

Grzegorz Kubik przekonuje, że takie rozwiązanie to dobra praktyka, która buduje wzajemne zaufanie. Według niego przejrzyste zasady eliminują podejrzenia o niewłaściwe wykorzystywanie czasu pracy przez kadrę urzędu.

„Uważam, że to bardzo dobra praktyka, która służy zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi” – podkreśla włodarz Rawicza.Dzięki temu pracownicy mogą sprawnie zareagować na ważne sytuacje życiowe, a urząd zachowuje pełną kontrolę nad rzetelnym rozliczaniem czasu pracy i finansami publicznymi.

Korzyści z elastyczności

Grzegorz Kubik przekonuje, że takie rozwiązanie to dobra praktyka, która buduje wzajemne zaufanie. Według niego przejrzyste zasady eliminują podejrzenia o niewłaściwe wykorzystywanie czasu pracy przez kadrę urzędu.

„Uważam, że to bardzo dobra praktyka, która służy zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi” – podkreśla włodarz Rawicza.

Dzięki temu pracownicy mogą sprawnie zareagować na ważne sytuacje życiowe, a urząd zachowuje pełną kontrolę nad rzetelnym rozliczaniem czasu pracy i finansami publicznymi.

