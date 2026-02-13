Pęknięcia, ekspertyza i alarmujący wniosek

W piątek, 13 lutego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o wyłączeniu budynku przedszkola z użytkowania. Powodem był stan techniczny obiektu.

– Osoba wykonująca okresowe przeglądy techniczne dostrzegła niepokojące zjawiska, takie jak spękania, dlatego zleciliśmy wykonanie szczegółowej ekspertyzy. Wynikało z niej, że elementy drewnianej konstrukcji są tak poważnie uszkodzone, że obiekt jest zagrożony katastrofą budowlaną – poinformował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna.

Decyzja zapadła natychmiast. Priorytet był jeden: bezpieczeństwo dzieci i pracowników.

Rodzice zostali niezwłocznie poinformowani i poproszeni o odebranie dzieci. Te, które musiały pozostać pod opieką do końca dnia, przeszły wraz z nauczycielkami do Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie.

Ekspresowa przeprowadzka. W poniedziałek start w nowej siedzibie

Jeszcze w piątek rozpoczęła się przeprowadzka. Pracownicy przedszkola, wspierani przez rodziców oraz miejskie służby i spółki, pakują wyposażenie i przewożą je do nowej, tymczasowej lokalizacji przy ul. 17 Stycznia 90.

To obiekt o wyższym standardzie – wcześniej funkcjonował tam żłobek, więc sale są dostosowane do potrzeb najmłodszych. Miasto wynajęło pięć sal, dokładnie tyle, ile oddziałów liczy przedszkole. Każda grupa będzie miała własną przestrzeń. Lokalizacja znajduje się w rejonie zamieszkania większości rodzin, z dogodnym dojazdem i parkingiem.

– Sytuacja jest pod pełną kontrolą. Robimy wszystko, aby w poniedziałek dzieci wróciły do swoich nauczycielek i czuły się bezpiecznie w nowym miejscu – podkreśla prezydent Leszna, Grzegorz Rusiecki.

Placówka wznowi działalność w poniedziałek, 16 lutego – bez przerwy w opiece nad dziećmi.

