Leszczynianie zdecydują o kierunkach rozwoju Rynku

Centrum miasta to wizytówka każdego samorządu, dlatego urzędnicy chcą, aby proces rewitalizacji był jak najbliższy realnym potrzebom użytkowników przestrzeni. Nowa ankieta to szansa dla każdego mieszkańca, by realnie wpłynąć na wygląd i funkcjonalność Rynku oraz jego okolic.

W badaniu respondenci odpowiadają na kluczowe pytania dotyczące m.in.:

Głównych celów wizyt w centrum: od pracy i spraw urzędowych, po gastronomię i turystykę.

Oczekiwań infrastrukturalnych: w tym kwestii parkowania, ścieżek rowerowych oraz bezpieczeństwa i oświetlenia.

Atrakcyjności społecznej: potrzeb związanych z większą ilością zieleni, wydarzeń kulturalnych czy miejsc spotkań dla młodzieży.

Zebrane dane posłużą ekspertom do opracowania strategii, która ma sprawić, że starówka stanie się miejscem bardziej wygodnym, przyjaznym pieszym i atrakcyjnym dla rodzin z dziećmi.

i Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Jaką funkcję powinno pełnić centrum Leszna?

Jednym z najciekawszych elementów ankiety jest pytanie o przyszłą rolę tej części miasta. Wybór między centrum handlowo-usługowym a przestrzenią rekreacji i wypoczynku to dylemat, przed którym staje wiele nowoczesnych miast. Wyniki badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy Leszno potrzebuje więcej nowoczesnych biur i miejsc pracy, czy raczej zielonych skwerów i punktów widokowych dla turystów.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy i zajmuje zaledwie kilka minut. To właśnie te krótkie odpowiedzi mogą zadecydować o tym, czy w centrum Leszna pojawi się więcej ławek do odpoczynku, czy może zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu samochodowym na rzecz przestrzeni przyjaznej rowerzystom.

Sebastian Fabijański dostaje matrymonialne propozycje od fanek, ale nie ma czasu na miłość