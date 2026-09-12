Głównym punktem wieczoru był występ Dawida Kwiatkowskiego. Artysta szybko złapał świetny kontakt z publicznością, a pod sceną wybrzmiały jego największe radiowe hity, śpiewane wspólnie z tłumem. Po koncertach zabawa przeniosła się na parkiet pod gołym niebem, gdzie stery przejął DJ.

Sobota pod znakiem klasyków: Łzy oraz Golec uOrkiestra

Sobotni wieczór na targowisku przyniesie kolejne mocne punkty programu. Zgromadzeni na placu fani mogą szykować się na sporą dawkę znanych przebojów.

19:15 – na scenie zamelduje się zespół Łzy z Adamem Konkolem, przypominając swoje najpopularniejsze utwory z całego dorobku.21:00 – główna gwiazda wieczoru, czyli Golec uOrkiestra, która przywiezie do Rawicza swoją charakterystyczną, folkowo-rockową energię.

Po koncertach – tradycyjnie imprezę domknie nocny set z muzyką serwowaną przez DJ-a.

18

Niedzielny Piknik Aktywnych Mieszkańców

W niedzielę klimat imprezy nieco się zmieni, bo od godziny 14:00 targowisko przejmie Piknik Aktywnych Mieszkańców. To typowo rodzinne wydarzenie połączone ze strefami lokalnych inicjatyw.

Na odwiedzających czekać będzie sporo rozrywki: m.in. spektakularny T-Rex Show z dinozaurem, wystawa trofeum za mistrzostwo Polski Lecha Poznań oraz orkiestra na piętrowym rowerze – Big Bike Orchestra. Na scenie zaprezentują się lokalni artyści i zespoły (Rap Kuźnia, Sejsmograf czy Meteoroids), a o 19:15 wystartuje wieczorny przejazd rolkarzy, czyli Rawicki Nightskating. Przez cały weekend na placu działają też lunapark i rozbudowana strefa gastronomiczna.