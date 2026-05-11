Co sprawia, że ten festiwal jest wyjątkowy?

To jedna z największych amatorskich imprez tego typu w Europie. Przez pełną dobę sportowcy rywalizują jednocześnie w wielu dyscyplinach. Sercem wydarzenia jest 24-godzinny bieg sztafetowy, ale to dopiero początek:

Piłka nożna: w turnieju weźmie udział aż 660 zawodników.

w turnieju weźmie udział aż 660 zawodników. Woda i rowery: sztafety pływackie (200 osób) oraz rowerowe (120 uczestników).

sztafety pływackie (200 osób) oraz rowerowe (120 uczestników). Sporty walki i inne: festiwal judo (150 zawodników), streetball, nordic walking oraz tenis ziemny.

festiwal judo (150 zawodników), streetball, nordic walking oraz tenis ziemny. Dla każdego: przygotowano konkurencje dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Muzyczny finał z zespołem IRA

Festiwal to nie tylko pot i wysiłek, ale także ogromna dawka rozrywki. Program koncertowy wygląda imponująco:

Sobota (21:00): scenę rozgrzeje Michał Szczygieł.Niedziela (20:30): wielki finał uświetni legendarna grupa IRA. Wcześniej w niedzielę wystąpi również zespół Sunday Morning.

Ważne informacje dla kierowców

Planujesz przyjazd do Rawicza? Pamiętaj o zmianach w ruchu! Od soboty (godz. 15:30) do niedzielnego popołudnia w centrum miasta będzie obowiązywać tymczasowa organizacja przejazdu:

Wjazd do miasta: ulicą 3 Maja.

Wyjazd z miasta: ulicą 17 Stycznia.

Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców do wspólnego kibicowania w jednej z największych imprez sportowych tej wiosny w regionie.

Kosmici wylądowali na Lubelszczyźnie?