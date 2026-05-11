Rawicz nie pójdzie spać! 24 godziny sportowego szaleństwa i wielkie gwiazdy na scenie

Tomasz Szymlet
2026-05-11 8:21

To będzie jeden z najbardziej widowiskowych weekendów w Wielkopolsce. Już 16 i 17 maja Rawicz zamieni się w sportową stolicę Polski, goszcząc 14. edycję legendarnego 24h Rawickiego Festiwalu Sportu. Na uczestników czekają nie tylko mordercze zmagania, ale także koncerty takich gwiazd jak IRA czy Michał Szczygieł.

24H Festiwal Sportu w Rawiczu

Autor: Gmina Rawicz / Materiały prasowe

Co sprawia, że ten festiwal jest wyjątkowy?

To jedna z największych amatorskich imprez tego typu w Europie. Przez pełną dobę sportowcy rywalizują jednocześnie w wielu dyscyplinach. Sercem wydarzenia jest 24-godzinny bieg sztafetowy, ale to dopiero początek:

  • Piłka nożna: w turnieju weźmie udział aż 660 zawodników.
  • Woda i rowery: sztafety pływackie (200 osób) oraz rowerowe (120 uczestników).
  • Sporty walki i inne: festiwal judo (150 zawodników), streetball, nordic walking oraz tenis ziemny.
  • Dla każdego: przygotowano konkurencje dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Muzyczny finał z zespołem IRA

Festiwal to nie tylko pot i wysiłek, ale także ogromna dawka rozrywki. Program koncertowy wygląda imponująco:

Sobota (21:00): scenę rozgrzeje Michał Szczygieł.Niedziela (20:30): wielki finał uświetni legendarna grupa IRA. Wcześniej w niedzielę wystąpi również zespół Sunday Morning.

Ważne informacje dla kierowców

Planujesz przyjazd do Rawicza? Pamiętaj o zmianach w ruchu! Od soboty (godz. 15:30) do niedzielnego popołudnia w centrum miasta będzie obowiązywać tymczasowa organizacja przejazdu:

  • Wjazd do miasta: ulicą 3 Maja.
  • Wyjazd z miasta: ulicą 17 Stycznia.

Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców do wspólnego kibicowania w jednej z największych imprez sportowych tej wiosny w regionie.

