Co sprawia, że ten festiwal jest wyjątkowy?
To jedna z największych amatorskich imprez tego typu w Europie. Przez pełną dobę sportowcy rywalizują jednocześnie w wielu dyscyplinach. Sercem wydarzenia jest 24-godzinny bieg sztafetowy, ale to dopiero początek:
- Piłka nożna: w turnieju weźmie udział aż 660 zawodników.
- Woda i rowery: sztafety pływackie (200 osób) oraz rowerowe (120 uczestników).
- Sporty walki i inne: festiwal judo (150 zawodników), streetball, nordic walking oraz tenis ziemny.
- Dla każdego: przygotowano konkurencje dla dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.
Muzyczny finał z zespołem IRA
Festiwal to nie tylko pot i wysiłek, ale także ogromna dawka rozrywki. Program koncertowy wygląda imponująco:
Sobota (21:00): scenę rozgrzeje Michał Szczygieł.Niedziela (20:30): wielki finał uświetni legendarna grupa IRA. Wcześniej w niedzielę wystąpi również zespół Sunday Morning.
Ważne informacje dla kierowców
Planujesz przyjazd do Rawicza? Pamiętaj o zmianach w ruchu! Od soboty (godz. 15:30) do niedzielnego popołudnia w centrum miasta będzie obowiązywać tymczasowa organizacja przejazdu:
- Wjazd do miasta: ulicą 3 Maja.
- Wyjazd z miasta: ulicą 17 Stycznia.
Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców do wspólnego kibicowania w jednej z największych imprez sportowych tej wiosny w regionie.