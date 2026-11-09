Wydarzenia z soboty, 7 listopada, wstrząsnęły całą Polską. Atak uzbrojonego napastnika w centrum Krakowa przyniósł śmierć sześciu osób i ranił kilkanaście kolejnych. Choć w całym kraju wprowadzono żałobę narodową, a służby postawiono w stan podwyższonej czujności, mieszkańcy regionu leszczyńskiego nie rezygnują z tradycyjnego wyjazdu na obchody 11 listopada.

Lawinowy wzrost chętnych na wyjazd z Leszna

Organizatorzy przejazdów z powiatu leszczyńskiego przyznają, że skala zainteresowania przerosła ich wstępne założenia. Początkowe plany obejmowały jedynie niewielkie busy, jednak napływ zgłoszeń zmusił ich do szybkiej zmiany logistyki.

Jak podkreśla Czesław Fedyk, radny powiatowy zaangażowany w organizację wyjazdu z Leszna:

„Od samego początku zainteresowanie wyjazdem było ogromne. Na początku planowaliśmy dwa busy, ale liczba chętnych rosła wręcz lawinowo. Ostatecznie z dwóch busów zrobiły się dwa pełne autokary.”

Radny dodaje, że listy uczestników zostały szybko zamknięte, a chętni trafiają obecnie na listy rezerwowe. Wyjazdy organizują także inne lokalne grupy oraz osoby prywatne, które łączą się w przejazdy samochodowe lub wybierają pociągi.

Odpowiedź na tragedię i potrzeba wspólnoty

Osoby wybierające się do Warszawy wskazują, że tragiczny zamach w Krakowie nie wywołał paraliżu ani lęku, lecz wzmocnił potrzebę zademonstrowania jedności i przywiązania do wartości narodowych.

„Tegoroczny Marsz Niepodległości jest wyjątkowy, a okoliczności bezprecedensowe. Jesteśmy po pierwszym w nowoczesnej historii Polski zamachu terrorystycznym. Te wydarzenia sprawiają jednak, że ludzie tym bardziej chcą jechać do Warszawy, by pokazać swoje przywiązanie do wspólnoty narodowej.” - podkreśla Piotr Płociniczak, szef wielkopolskich struktur Młodzieży Wszechpolskiej:

Marsz Niepodległości 2025

Bezpieczeństwo i procedury podczas podróży

Zarówno organizatorzy wyjazdów z Leszna, jak i służby porządkowe w stolicy kładą w tym roku szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Zapisy na wyjazdy autokarowe w Lesznie odbywały się na podstawie weryfikacji i osobistych poleceń, a uczestnicy przejdą odpowiednie odprawy i szkolenia z procedur bezpieczeństwa jeszcze w trakcie podróży.

Ponadto nad spokojnym przebiegiem samych uroczystości w Warszawie ma czuwać wyszkolona Straż Marszu Niepodległości oraz wzmocnione patrole służb państwowych. Przedstawiciele środowisk organizujących wyjazdy podkreślają, że priorytetem jest zagwarantowanie wszystkim uczestnikom pełnego bezpieczeństwa i spokoju.

Mimo dramatycznych wydarzeń w Krakowie tegoroczny Marsz Niepodległości może się okazać rekordowy pod względem frekwencji.