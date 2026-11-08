Opuszczone flagi, odwołane imprezy. Leszno po tragedii w Krakowie

Po sobotniej tragedii w Krakowie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił dwudniową żałobę narodową, w dniach 8 i 9 listopada.

W Lesznie opuszczamy flagi do połowy masztów. To symboliczny gest pamięci, szacunku i solidarności z ofiarami tragedii oraz ich bliskimi. Zwracamy się do organizatorów zaplanowanych na te dni wydarzeń i imprez o rozważenie ich odwołania lub przełożenia na inny termin, jeśli pozwalają na to okoliczności. W takich chwilach trudno znaleźć odpowiednie słowa. Myślami jesteśmy z tymi, którzy stracili bliskich, z osobami poszkodowanymi i wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Pamiętajmy o nich i okażmy im nasze wsparcie – zaapelował prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

W obliczu tragedii Teatr Miejski w Lesznie odwołał zaplanowany na dzisiejszy wieczór spektakl „Szalone nożyczki”. „Zostaje przeniesiony na inny termin(…)Nową datę spektaklu już ustalamy i poinformujemy o niej najszybciej, jak to możliwe. Zakupione bilety zachowują ważność. Osoby zainteresowane zwrotem biletów będą mogły dokonać go od poniedziałku, 9 listopada” - poinformował Teatr.

Dramat w Krakowie! Strzały w środku miasta

Do tragedii doszło wczoraj (7 listopada) ok. godz. 15:00 w centrum Krakowa. Zamaskowany sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny i otworzył ogień do przechodniów. Śmierć poniosło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym ciężko ranni dwaj policjanci biorący udział w akcji zatrzymania terrorysty.

Sprawca ataku to 24-latek. Młody mężczyzna brutalnie pozbawił życia trzy kobiety w wieku 61, 47 i 53 lat oraz mężczyznę w wieku około 50 lat – obywateli Polski, 32-letniego obywatela Wielkiej Brytanii oraz 51-letnią kobietę, nieposiadającą polskiego obywatelstwa.

W domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim służby znalazły ciała trzech członków jego rodziny.