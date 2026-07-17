Będzie dodatkowa klasa w III LO

Na początku miasto przygotowało 1572 miejsca w szkołach. Jednak wnioski o przyjęcie złożyło aż 1945 osób. Ostatecznie na listy zakwalifikowało się 1586 uczniów. Ponieważ chętnych było tak wielu, władze Leszna podjęły decyzję o utworzeniu 1 dodatkowej klasy (czyli oddziału). Dzięki temu ogólna liczba miejsc w mieście wzrosła do 1602.

Nowa klasa powstanie w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Będzie to klasa o profilu biologiczno-chemicznym.

„Ten kierunek cieszy się największym zainteresowaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą edukację i odpowiedzieć na potrzeby młodzieży.” - mówi Maciej Grabianowski, Zastępca Prezydenta Miasta Leszna.

Które szkoły były najbardziej oblegane?

Uczniowie najchętniej wybierali tradycyjne licea ogólnokształcące. Największą popularnością cieszyło się I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich. Tam na jedno miejsce przypadało średnio aż 2,4 kandydata. Wynik ten dotyczy osób, które wybrały tę szkołę jako swój pierwszy i najważniejszy wybór.

Jeśli chodzi o technika, najwięcej chętnych miało Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Narutowicza 74a (czyli popularny „Konior”). Tam na jedno miejsce przypadało 1,15 kandydata z pierwszej preferencji.

Gdzie zostały wolne miejsca? (Stan na 17 lipca 2026)

Jeśli nie widzisz swojego nazwiska na liście przyjętych, pamiętaj, że to jeszcze nie koniec. W szkołach publicznych w Lesznie zostało jeszcze łącznie 312 wolnych miejsc. Możesz spróbować swoich sił w rekrutacji uzupełniającej.

Zobacz, jak wygląda sytuacja z wolnymi miejscami w poszczególnych placówkach:

I Liceum Ogólnokształcące - Klasy: mat-fiz, mat-jęz, prawna, biol-chem - 0 miejsc

Klasy: mat-fiz, mat-jęz, prawna, biol-chem - II Liceum Ogólnokształcące - Klasy dwujęzyczne oraz międzynarodowe (IB) - 0 miejsc

Klasy dwujęzyczne oraz międzynarodowe (IB) - III Liceum Ogólnokształcące Klasy językowe, mat-geo, biol-chem, mundurowe itp. 38 miejsc

Klasy językowe, mat-geo, biol-chem, mundurowe itp. IV Liceum Ogólnokształcące Klasy humanistyczna i lingwistyczna 11 miejsc

Klasy humanistyczna i lingwistyczna Technikum Nr 4 Fryzjer, mechanik, automatyk, geodeta, urządzenia OZE 51 miejsc

Fryzjer, mechanik, automatyk, geodeta, urządzenia OZE Branżowa Szkoła Nr 4 Mechanik , monter, fryzjer, stolarz, elektryk, kucharz 57 miejsc

, monter, fryzjer, stolarz, elektryk, kucharz Technikum Nr 1 (Ekonomiczne) Ekonomista, rachunkowość, logistyk, hotelarstwo, turystyka 31 miejsc

Ekonomista, rachunkowość, logistyk, hotelarstwo, turystyka Technikum Nr 2 („Konior”) Informatyk, mechatronik, elektryk, pojazdy samochodowe 21 miejsc

Informatyk, mechatronik, elektryk, pojazdy samochodowe Technikum Nr 3 (Rolniczo-Budowlane) Weterynaria, budownictwo, architektura krajobrazu, rolnik 67 miejsc

Weterynaria, budownictwo, architektura krajobrazu, rolnik Branżowa Szkoła Nr 3 Monter, stolarz, murarz, dekarz, rolnik, agroogrodnik 24 miejsca

Monter, stolarz, murarz, dekarz, rolnik, agroogrodnik Technikum Nr 5 (Elektroniczne) Informatyk, programista, teleinformatyk, elektronik, reklama 12 miejsc

Wszystkie kierunki i profile publiczne 312 miejsc

Inne rozwiązanie: Prywatne szkoły w Lesznie

Warto pamiętać, że w Lesznie działają również prywatne szkoły publiczne. One także prowadzą nabór dla absolwentów szkół podstawowych i oferują naukę na wysokim poziomie. Są to:

TEB Liceum

TEB Technikum

TEB Liceum Plastyczne

Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Łopuszańskiego

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida