W tegorocznej edycji plebiscytu oceniano m.in. zasięg publikowanych treści, zaangażowanie społeczności oraz jakość materiałów wideo przygotowywanych przez urzędy i samorządowców z całej Polski.

Kościan z dwiema nominacjami w ogólnopolskim finale

Miasto Kościan zaznaczyło swoją obecność w dwóch kategoriach konkursowych. Samorząd trafił do zestawienia dziesięciu gmin tworzących materiały wideo o największych zasięgach w kraju, uzyskując nominację w kategorii „Mistrz rolek”. Ostatecznie statuetka w tej kategorii przypadła Stargardowi.

Z kolei w kategorii „Burmistrz roku w sieci” w gronie pięciu nominowanych włodarzy znalazł się burmistrz Kościana, Sławomir Kaczmarek. Nagrodę główną w tej kategorii przyznano Mariuszowi Musiałowskiemu, burmistrzowi Kleczewa.

„Podczas gali Local-SoMe w Gdańsku Miasto Kościan znalazło się w gronie 10 gmin tworzących materiały wideo o największych zasięgach, a profil Sławomir Kaczmarek - Burmistrz Miasta Kościana trafił do TOP 5 profili burmistrzów o największych zasięgach w kraju” – przekazał wiceburmistrz Patryk Piasecki.

Wyniki innych samorządów z Wielkopolski

W tegorocznej edycji Złotych Lajków akcenty z województwa wielkopolskiego pojawiły się w kilku kategoriach:

Poznań zdobył Złotego Lajka w kategorii Metropolia: „Jakość, nie ilość”.

zdobył Złotego Lajka w kategorii Metropolia: „Jakość, nie ilość”. Województwo Wielkopolskie (Urząd Marszałkowski) znalazło się wśród nominowanych w kategorii „Region – Najlepsza komunikacja urzędu marszałkowskiego” (zwyciężyło Województwo Łódzkie).

(Urząd Marszałkowski) znalazło się wśród nominowanych w kategorii „Region – Najlepsza komunikacja urzędu marszałkowskiego” (zwyciężyło Województwo Łódzkie). Kleczew (powiat koniński) wywalczył nagrodę główną w kategorii „Burmistrz roku w sieci” dla Mariusza Musiałowskiego.

(powiat koniński) wywalczył nagrodę główną w kategorii „Burmistrz roku w sieci” dla Mariusza Musiałowskiego. Kostrzyn nad Odrą i Kościan znalazły się w finale kategorii „Mistrz rolek”.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie osiągnięć samorządów z Wielkopolski w konkursie Złote Lajki 2026.

Samorząd / Osobowość Kategoria Uzyskany wynik Poznań Metropolia: Jakość, nie ilość Wygrana (Złoty Lajk) Mariusz Musiałowski (Kleczew) Burmistrz roku w sieci Wygrana (Złoty Lajk) Miasto Kościan Mistrz rolek (wideo) Nominacja (TOP 10) Sławomir Kaczmarek (Kościan) Burmistrz roku w sieci Nominacja (TOP 5) Województwo Wielkopolskie Najlepsza komunikacja urzędu marszałkowskiego Nominacja (TOP 5) Kostrzyn nad Odrą Mistrz rolek (wideo) Nominacja (TOP 10)

Plebiscyt Złote Lajki jest corocznym wydarzeniem organizowanym przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich, mającym na celu wyłonienie liderów komunikacji samorządowej w mediach społecznościowych.