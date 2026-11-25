Miasto Leszno zaprasza całe rodziny na pierwszy grudniowy weekend pełen zimowego klimatu. Na stoiskach nie zabraknie pomysłów na prezenty i lokalnych smakołyków, a przez cały czas trwania imprezy najmłodsi będą mogli przejechać się świąteczną ciuchcią i zobaczyć występy lokalnych artystów, przedszkoli oraz stowarzyszeń.

Piątek (4 grudnia, 17:00–20:00) – rozświetlenie choinki

Świąteczny weekend zacznie się w piątek o 17:00. O 17:30 zaplanowano oficjalne otwarcie wydarzenia przez prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego oraz wspólne rozświetlenie choinki. Wieczorem na scenie pojawią się m.in. Orkiestra Dęta Miasta Leszna i Dom Pieśni Kobiet, a wcześniej m.in. młodzi wokaliści i laureaci konkursu „Rozwiń Skrzydła”. W harmonogramie znalazły się też warsztaty dekorowania pierników oraz spotkanie z Mikołajem (17:00–19:00).

Sobota (5 grudnia, 15:00–21:00) – korowód i koncert „Wakacyjnych”

W sobotę o 15:00 z ul. Słowiańskiej 24 (przy Centrum Informacji Turystycznej) wyruszy świąteczny korowód, który doprowadzi uczestników na Rynek. Potem zaplanowano występy m.in. mażoretek, cheerleaderek, „Śpiewających Amazonek” czy grupy „Wygrani”. O 18:00 zacznie się spektakl „Świąteczna Bombonierka” Teatru Kulturka, po nim pokazy Aerial Circus School Flying Flower, a na 19:50 zaplanowano koncert zespołu „Wakacyjni”. Przez cały dzień będzie można skorzystać z warsztatów pakowania prezentów, a w wybranych godzinach także z sesji zdjęciowej i spotkań z Mikołajem.

10 zdjęć, jedno państwo. Rozpoznasz wszystkie miejsca we Włoszech? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście znajduje się słynne Koloseum widoczne na zdjęciu? Ateny Rzym Paryż Lizbona Następne pytanie

Niedziela (6 grudnia, 15:00–21:00) – zjazd Mikołajów z Ratusza i ogień

Mikołajkowa niedziela to kolejne występy dzieci, chórów i grup tanecznych oraz spektakl „Świąt nie będzie” Teatrzyku Pompon (17:00) i animacje Kolektywu Dance & Grow (17:50). O 18:30 zaplanowano widowiskowy zjazd Mikołajów z dachu Ratusza (od strony Biblioteki Ratuszowej). O 19:00 zagra Dizzy Boyz Brass Band, a na 20:15 przewidziano pokaz Fire Show w wykonaniu Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.

Wydarzenie organizują Miasto Leszno (Wydział Promocji i Rozwoju oraz Wydział Spraw Społecznych) i Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Wstęp na Rynek na wszystkie atrakcje jest otwarty dla mieszkańców.

Dokładny program imprez w naszej galerii:

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