Rodzina i policja szukają Sandry z Leszna. Wyjechała do pracy za granicę

Kobieta wyjechała do pracy w Niemczech 23 czerwca br. Ostatni kontakt z rodziną nawiązała w pierwszym tygodniu lipca. Od tamtej pory nie wiadomo, gdzie przebywa i co się z nią dzieje.

Rysopis: wiek z wyglądu ok. 30 lat, wzrost 164 cm, szczupłej budowy ciała, włosy koloru ciemny brąz, oczy piwne.

Jeśli ktokolwiek posiada informacje o zaginionej Sandrze, miejscu jej przebywania lub mogące przyczynić się do jej odnalezienia proszony jest o kontakt pod bezpłatnym numerem alarmowym 112, Komendą Miejską Policji w Lesznie lub oficerem dyżurnym - tel. 47 77 31 655.

"Zwracamy się także z prośbą o rozpropagowanie komunikatu wśród osób przebywających poza granicami kraju" - prosi leszczyńska policja.