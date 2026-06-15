Wielka mobilizacja na dwóch kółkach

Wydarzenie odbędzie się w czwartek (18.06) w godzinach 15:00 – 19:00, a jego celem jest zebranie jak największej liczby kilometrów dla naszego miasta w ramach ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

To nie tylko sportowa walka, ale przede wszystkim doskonała okazja do integracji i aktywnego spędzenia czasu z rodziną czy grupami rowerowymi.Leszno ma apetyt na więcej! Przypomnijmy, że czerwiec 2025 roku był dla nas historyczny – leszczynianie wykręcili wtedy oszałamiające 412 941,60 km, co dało nam świetne 6. miejsce w kraju. Wynik ten był ponad dwukrotnie lepszy niż w roku poprzednim, co pokazuje, że pasja do rowerów w naszym mieście stale rośnie.

Muzyka, słodycze i nagrody

Organizatorzy zadbali o to, by kręcenie kilometrów na stadionie było czystą przyjemnością:

O gorącą atmosferę i rytmiczne bity zadba DJ Inox.

Wodociągi Leszczyńskie zapewnią wszystkim uczestnikom niezbędne nawodnienie.

Firma Toms przygotowała słodkie niespodzianki dla rowerzystów.

Dla osób, które wykręcą na stadionie co najmniej 10 km, przewidziano specjalne upominki!

Jak dołączyć do zabawy?

Aby Twoje kilometry zasiliły konto Leszna, niezbędna jest darmowa aplikacja Aktywne Miasta. Należy w niej założyć konto, wybrać rywalizację dla Leszna i dołączyć do jednej z grup. Aplikacja wykorzystuje sygnał GPS, by precyzyjnie liczyć każdą przejechaną trasę. Warto kręcić nie tylko dla sportowej sławy, ale i dla zdrowia oraz ekologii. W poprzednich edycjach każdy tysiąc kilometrów przekładał się także na wymierną pomoc – karmę dla bezdomnych zwierząt z Fundacji Zwierzęce SOS.

Zobaczcie jak w zeszłym roku kręciliście kilometry na stadionie Smoczyka w Lesznie:

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