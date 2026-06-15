Rowerowe szaleństwo na Stadionie Smoczyka! Leszno kręci kilometry po zwycięstwo

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-15 12:12

Już 18 czerwca Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie zamieni się w tętniące życiem centrum rowerowe! Mieszkańcy staną przed szansą, by wspólnie powalczyć o prestiżowy tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2026 i pobić ubiegłoroczny, rekordowy wynik.

Rowerowa Stolica Polski na stadionie w Lesznie
Autor: Tomek Szymlet W czwartek na stadionie Smoczyka każdy będzie mógł wykręcić kilometry dla Leszna

Wielka mobilizacja na dwóch kółkach

Wydarzenie odbędzie się w czwartek (18.06) w godzinach 15:00 – 19:00, a jego celem jest zebranie jak największej liczby kilometrów dla naszego miasta w ramach ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

To nie tylko sportowa walka, ale przede wszystkim doskonała okazja do integracji i aktywnego spędzenia czasu z rodziną czy grupami rowerowymi.Leszno ma apetyt na więcej! Przypomnijmy, że czerwiec 2025 roku był dla nas historyczny – leszczynianie wykręcili wtedy oszałamiające 412 941,60 km, co dało nam świetne 6. miejsce w kraju. Wynik ten był ponad dwukrotnie lepszy niż w roku poprzednim, co pokazuje, że pasja do rowerów w naszym mieście stale rośnie.

Muzyka, słodycze i nagrody

  • Organizatorzy zadbali o to, by kręcenie kilometrów na stadionie było czystą przyjemnością:
  • O gorącą atmosferę i rytmiczne bity zadba DJ Inox.
  • Wodociągi Leszczyńskie zapewnią wszystkim uczestnikom niezbędne nawodnienie.
  • Firma Toms przygotowała słodkie niespodzianki dla rowerzystów.
  • Dla osób, które wykręcą na stadionie co najmniej 10 km, przewidziano specjalne upominki!

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Jak dołączyć do zabawy?

Aby Twoje kilometry zasiliły konto Leszna, niezbędna jest darmowa aplikacja Aktywne Miasta. Należy w niej założyć konto, wybrać rywalizację dla Leszna i dołączyć do jednej z grup. Aplikacja wykorzystuje sygnał GPS, by precyzyjnie liczyć każdą przejechaną trasę. Warto kręcić nie tylko dla sportowej sławy, ale i dla zdrowia oraz ekologii. W poprzednich edycjach każdy tysiąc kilometrów przekładał się także na wymierną pomoc – karmę dla bezdomnych zwierząt z Fundacji Zwierzęce SOS.

Zobaczcie jak w zeszłym roku kręciliście kilometry na stadionie Smoczyka w Lesznie:

Rowerowa stolica Polski na stadionie
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