Radni zdecydowali: Przed Pływalnią „Akwawit” stanie nowy symbol miasta. Wiemy, jak upamiętnią dr. Stefana Grysa!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-15 11:30

Przed modernizowaną Pływalnią „Akwawit” w Lesznie stanie wyjątkowa instalacja artystyczna, która trwale wpisze się w przestrzeń miejską. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Leszna radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika upamiętniającego dr. Stefana Grysa. Decyzja ta stanowi bezpośrednią realizację uchwały intencyjnej, którą samorząd przyjął pod koniec ubiegłego roku.

Tak będzie wyglądał pomnik Stefana Grysa
Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Kim był dr Stefan Grys?

Postać patrona nowego pomnika jest nierozerwalnie związana z historią Leszna i największymi sukcesami „Akwawitu”. Dr Stefan Grys był wieloletnim dyrektorem Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” oraz niezwykle aktywnym działaczem społecznym. Za swoje zasługi, w 1994 roku, został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”.

Oficjalne odsłonięcie monumentu planowane jest na 2027 rok. Data ta nie jest przypadkowa – to właśnie wtedy przypada dokładnie 90. rocznica urodzin dr. Stefana Grysa.

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„FERMENT” – Siła w działaniu. Jak będzie wyglądał pomnik?

Znamy już dokładne szczegóły dotyczące wyglądu nowej wizytówki Leszna. Wybór formy architektonicznej został dokonany w drodze konkursu artystycznego, w którym eksperci oceniali 10 prac spełniających wymogi formalne. W jury zasiadali uznani rzeźbiarze, architekci oraz przedstawiciele rodziny dr. Grysa.

Zwyciężył projekt zatytułowany „FERMENT” – SIŁA W DZIAŁANIU, autorstwa Roberta Pigonia. Jak będzie się prezentował?

  • Nowoczesność i nieoczywistość: Jury doceniło projekt za to, że w sposób nowoczesny, a zarazem niezwykle czytelny oddaje ducha i etos pracy dr. Grysa. Zamiast tradycyjnej, statycznej bryły, mieszkańcy zobaczą instalację dynamiczną, symbolizującą energię i rozwój.
  • Trwałość materiałowa: Rzeźba powstanie z materiałów o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, co gwarantuje, że zachowa swój wygląd przez dekady.
  • Harmonia z otoczeniem: Projekt powstał tak, by idealnie współgrać z nowoczesną architekturą modernizowanej właśnie pływalni „Akwawit”. Stanie w przestrzeni publicznej bezpośrednio przed głównym wejściem do obiektu.

Warto dodać, że w konkursie wysoko oceniono także inne wizje. Drugą nagrodę zdobył Paweł Gostomski, który zaproponował klasyczną formę popiersia wkomponowanego w architekturę obiektu, natomiast unikatowe wyróżnienie trafiło do dr. Krzysztofa Krzysztofa.

Ostatecznie to jednak „FERMENT” ozdobi Leszno. Wybór tej pracy to zapowiedź zupełnie nowej jakości w miejskiej przestrzeni. Połączenie artystycznej odwagi z realnością wykonania daje pewność, że rzeźba szybko opuści deski kreślarskie i stanie się nowym, rozpoznawalnym symbolem Leszna.

Zboczcie projekty, które wzięły udział w konkursie:

Prace konkursowe pomnika dr. Stefana Grysa
Galeria zdjęć 6
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