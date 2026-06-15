Kim był dr Stefan Grys?

Postać patrona nowego pomnika jest nierozerwalnie związana z historią Leszna i największymi sukcesami „Akwawitu”. Dr Stefan Grys był wieloletnim dyrektorem Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego „Akwawit” oraz niezwykle aktywnym działaczem społecznym. Za swoje zasługi, w 1994 roku, został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”.

Oficjalne odsłonięcie monumentu planowane jest na 2027 rok. Data ta nie jest przypadkowa – to właśnie wtedy przypada dokładnie 90. rocznica urodzin dr. Stefana Grysa.

„FERMENT” – Siła w działaniu. Jak będzie wyglądał pomnik?

Znamy już dokładne szczegóły dotyczące wyglądu nowej wizytówki Leszna. Wybór formy architektonicznej został dokonany w drodze konkursu artystycznego, w którym eksperci oceniali 10 prac spełniających wymogi formalne. W jury zasiadali uznani rzeźbiarze, architekci oraz przedstawiciele rodziny dr. Grysa.

Zwyciężył projekt zatytułowany „FERMENT” – SIŁA W DZIAŁANIU, autorstwa Roberta Pigonia. Jak będzie się prezentował?

Nowoczesność i nieoczywistość: Jury doceniło projekt za to, że w sposób nowoczesny, a zarazem niezwykle czytelny oddaje ducha i etos pracy dr. Grysa. Zamiast tradycyjnej, statycznej bryły, mieszkańcy zobaczą instalację dynamiczną , symbolizującą energię i rozwój.

Jury doceniło projekt za to, że w sposób nowoczesny, a zarazem niezwykle czytelny oddaje ducha i etos pracy dr. Grysa. Zamiast tradycyjnej, statycznej bryły, mieszkańcy zobaczą , Trwałość materiałowa: Rzeźba powstanie z materiałów o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, co gwarantuje, że zachowa swój wygląd przez dekady.

Rzeźba powstanie z materiałów o bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, co gwarantuje, że zachowa swój wygląd przez dekady. Harmonia z otoczeniem: Projekt powstał tak, by idealnie współgrać z nowoczesną architekturą modernizowanej właśnie pływalni „Akwawit”. Stanie w przestrzeni publicznej bezpośrednio przed głównym wejściem do obiektu.

Warto dodać, że w konkursie wysoko oceniono także inne wizje. Drugą nagrodę zdobył Paweł Gostomski, który zaproponował klasyczną formę popiersia wkomponowanego w architekturę obiektu, natomiast unikatowe wyróżnienie trafiło do dr. Krzysztofa Krzysztofa.

Ostatecznie to jednak „FERMENT” ozdobi Leszno. Wybór tej pracy to zapowiedź zupełnie nowej jakości w miejskiej przestrzeni. Połączenie artystycznej odwagi z realnością wykonania daje pewność, że rzeźba szybko opuści deski kreślarskie i stanie się nowym, rozpoznawalnym symbolem Leszna.

Zboczcie projekty, które wzięły udział w konkursie:

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