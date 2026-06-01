Duże zainteresowanie firm. Znamy najniższe ceny

Całe przedsięwzięcie podzielono na zadania. Pierwsze to budowa głównego kolektora „Gronowo” i wpięcie go do istniejącej sieci w rejonie al. Piłsudskiego. Wpłynęło aż 9 ofert. Najtańszą propozycję, na kwotę ponad 12,4 mln zł, złożyła firma „EKO-WOD”. Pozostałe oferty, m.in. od firm Strabag czy Alatechnik, sięgają ponad 18,4 mln zł.

Drugie zadanie to kolektor wzdłuż ul. Kordeckiego. Tu również wystartowało 9 firm, a najniższą cenę – 1,43 mln zł – zaproponowało Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Kanalizacyjnych.

– Obecnie wszystkie propozycje zostaną poddane szczegółowej analizie zgodnie z kryteriami przetargu, w tym przede wszystkim pod kątem ceny oraz warunków gwarancyjnych. Co ważne, wszyscy oferenci zadeklarowali 60-miesięczny okres gwarancji – informuje Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Unijne miliony na walkę z podtopieniami

Główny kolektor w dzielnicy powstanie dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace na ul. Kordeckiego miasto sfinansuje na razie samo, ale będzie starać się o zwrot środków. Całość zamknie budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej, na który przetarg ruszy niebawem.

– Przed nami jeszcze etap negocjacji cenowych, dlatego ostateczne kwoty mogą ulec zmianie i poznamy je dopiero po zakończeniu procedury negocjacji. Na wszystkie trzy zadania mamy w budżecie zagwarantowaną kwotę ponad 19 milionów złotych – podkreśla Michał Wiśniewski.

i Autor: Tomasz Szymlet