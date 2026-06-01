Ukradł w Górze perfumy za blisko 9 tys. złotych! 37-latek z zarzutami

Joanna Haliasz
2026-06-01 12:21

37-letni mieszkaniec Góry okradł dwie drogerie w swoim mieście. Usłyszał dwa zarzuty, do których się przyznał.

Autor: ROOKIE23, Sponchia / / pixabay.com/ CC0

Amator drogich perfum

Do kradzieży doszło w ciągu dwóch kolejnych dni, w dwóch drogeriach.

- Jak ustalono, sprawca wyniósł ze sklepów łącznie 38 sztuk perfum, powodując straty sięgające prawie 9 tys. złotych - mówi Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci górowskiej komendy przystąpili do działań zmierzających dp ustalenia i zatrzymania złodzieja.

- Szybkie rozpoznanie operacyjne oraz analiza zabezpieczonego materiału pozwoliły na wytypowanie osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. 37-latek został zatrzymany w  miejscu zamieszkania i doprowadzony do jednostki policji. Mieszkaniec Góry usłyszał dwa zarzuty kradzieży, do których się przyznał - mówi policjantka.

Mężczyźnie grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzionych perfum na razie nie odzyskano. 

