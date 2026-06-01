Profilaktyka w „kosmicznym szpitalu”

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie Planeta Zdrowia. Zamiast tradycyjnych punktów informacyjnych, na lotnisku powstanie rodzaj „kosmicznego szpitala polowego”, w którym mieszkańcy będą mogli wykonać szeroki pakiet bezpłatnych badań. Do dyspozycji uczestników będą:

mammobus, cytobus oraz rentgenobus,

punkty pomiaru ciśnienia, glikemii i saturacji,

konsultacje z dietetykami i analiza składu ciała,

pokazy nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauka, technologia i „galaktyka w słoiku”

Motyw kosmiczny zdominował strefę edukacyjną. Na uczestników czekają spotkania z naukowcami i pasjonatami technologii. Program zapowiada się bardzo interaktywnie:

warsztaty z tworzenia galaktyki w słoiku, budowanie rakiet oraz eksperymenty fizyczne i chemiczne. Planeta Środowiska: prezentacje dotyczące energii odnawialnej, ekologiczne quizy oraz teleskopy do obserwacji Słońca.

prezentacje dotyczące energii odnawialnej, ekologiczne quizy oraz teleskopy do obserwacji Słońca. Nowoczesna rozrywka: na miejscu pojawi się mobilne planetarium oraz kino 9D.

Sportowe emocje i powrót do tradycji

W strefie sportowej zaplanowano atrakcje łączące nowoczesność z lokalnym charakterem regionu. Obok aqua zorbingu (chodzenia w kulach po wodzie) i trampolin, silnym akcentem będzie obecność przedstawicieli klubu Unia Leszno. Dodatkowo, aby zintegrować pokolenia, przygotowano strefę gier podwórkowych sprzed lat.

Kultura i muzyczny finał z gwiazdami

Piknik na FEST to także okazja do poznania lokalnej historii na strefie poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu. Na „Kosmicznej Scenie Talentów” zaprezentują się młodzi artyści i stypendyści, a finał wieczoru (od godz. 18:00) będzie należał do ogólnopolskich gwiazd. Na głównej scenie wystąpią:

Małgorzata Ostrowska,

Natalia Szroeder,

Krzysztof Zalewski.

Wstęp na wszystkie koncerty i warsztaty jest darmowy. Co ważne dla przyjezdnych, Koleje Wielkopolskie uruchomią specjalne pociągi, które umożliwią powrót z Leszna po zakończeniu wieczornych występów. Jak podkreśla Marszałek Marek Woźniak, impreza ma być przede wszystkim okazją do wspólnej zabawy „bez zadęcia”.

