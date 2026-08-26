Polski ślad rozbitego myśliwca

Węgierski myśliwiec Gripen był jedną z maszyn uczestniczących w pokazach lotniczych Antidotum Airshow Leszno, które odbyły się w dniach 19–20 czerwca. Był to pierwszy pokaz węgierskiego Gripena w Lesznie oraz pierwszy dynamiczny pokaz tego typu myśliwca w Polsce od 13 lat.

Z analizy zdjęć z miejsca wypadku opublikowanych w internecie wynika, że rozbity w Szolnok samolot nosił numer boczny 31. To dokładnie ta sama maszyna, która w czerwcu latała nad leszczyńskim lotniskiem. Poniedziałkowy wypadek okazał się jej ostatnim lotem.

Przebieg wypadku w Szolnok

Do zdarzenia doszło podczas rutynowego lotu treningowego, w którym uczestniczyły dwa Gripeny realizujące symulowaną walkę powietrzną. W końcowej fazie ćwiczenia w maszynie prowadzącej wystąpiły poważne problemy techniczne – w kokpicie zgasły wszystkie przyrządy pokładowe i wskaźniki.

Z powodu awarii piloci nie byli w stanie dotrzeć do macierzystej bazy w Kecskemét, podjęli więc decyzję o awaryjnym lądowaniu na lotnisku wojskowym w Szolnok. Uszkodzoną maszynę podczas podejścia wspierał drugi Gripen. Po przyziemieniu samolot zaczął jednak wykonywać niekontrolowany manewr, zjechał w lewo i stanął w płomieniach. Wtedy pilot podjął decyzję o katapultowaniu się z maszyny.

Myśliwiec spłonął na terenie bazy i uległ całkowitemu zniszczeniu. Dowództwo wojskowe podkreśliło, że pilot do ostatniej chwili starał się utrzymać kontrolę nad maszyną, aby zapobiec jej upadkowi na teren zamieszkany pobliskiego, około 70-tysięcznego miasta Szolnok.

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Pilot po operacji. Węgierskie Gripeny uziemione

Za sterami myśliwca siedział doświadczony pilot w stopniu majora, mający na swoim koncie około 2000 godzin nalotu. Podczas katapultowania się na ziemi odniósł on uraz kręgosłupa spowodowany silnym przeciążeniem. Pilot w stanie stabilnym został przetransportowany śmigłowcem do szpitala wojskowego w Budapeszcie, gdzie pomyślnie przeszedł operację neurochirurgiczną.

Wypadek ten to poważna strata dla węgierskich sił powietrznych, które zaledwie dwa miesiące wcześniej, zakończyły kompletowanie swojej floty 18 myśliwców Gripen.

Węgierskie Ministerstwo Obrony powołało specjalną komisję z udziałem ekspertów ze Szwecji w celu dokładnego zbadania przyczyn wypadku. Do czasu zakończenia śledztwa węgierskie lotnictwo całkowicie zawiesiło wszystkie loty szkoleniowe na Gripenach.

źródła: Hungarian Conservative, Aviacionline, MiGFlug Afterburner