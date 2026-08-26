Święto przeciwlotników w Lesznie odwołane. W piątek bez uroczystości na Rynku

Joanna Haliasz
2026-08-26 10:30

W piątek 28 sierpnia w Lesznie miał odbyć się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Na dwa dni przed wydarzeniem, impreza została odwołana. W tym dniu odbędzie się pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego.

Żołnierze w mundurach moro z polskimi flagami na ramionach. O odwołanym święcie w Lesznie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Pixabay.com

Apel na Rynku odwołany

Były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zmarł w poniedziałek 24 sierpnia, po długiej chorobie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 28 sierpnia w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). Tego dnia w Lesznie miały odbyć się centralne Obchody Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Impreza została odwołana, o czym za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował dziś 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, współorganizator obchodów. 

- Tak, piątkowe uroczystości w Lesznie są niestety odwołane - potwierdził mjr Michał Binek, rzecznik prasowy Jednostki Wojskowej 1517. - Jest to spowodowane pogrzebem w piątek pana gen. Mirosława Różańskiego. 

W ramach obchodów święta przeciwlotników odbędzie się jedynie zaplanowane na jutro (27 sierpnia) sympozjum naukowe w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie (zamknięte dla mieszkańców) oraz wystawa sprzętu wojskowego i prezentacja stoisk firm zbrojeniowych przed uczelnią. 

Piątkowe uroczystości wojskowe w centrum Leszna zostały odwołane. W związku z tym odwołane zostają też zapowiadane na te dni utrudnienia w ruchu na ul. G. Narutowicza, która miała być zarezerwowana dla żołnierzy i sprzętu wojskowego. 

Przed uczelnią będzie wystawa sprzętu wojskowego oraz stoiska firm zbrojeniowych
Autor: Fb 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy/ Archiwum prywatne
10. Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie koło Leszna

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