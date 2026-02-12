Scenariusz znów ten sam... Kolejny przegrany mecz koszykarek z Leszna

Kiedy przełamanie?

Leszczynianki czeka ciężka walka o utrzymanie się w lidze. W środę |(11 lutego) gościły w stolicy Wielkopolski, gdzie zmierzyły się w derbach z Brother MUKS Poznań.

Tak jak w wielu innych meczach, tak i tym razem nie miały zbyt wiele do powiedzenia, w główny grzech naszej drużyny, to fatalna skuteczność. Tu nic się nie zmienia. Podstawy gry w koszykówkę zawodzą od samego początku, a niespełna 27-procentowa celność rzutów z gry mówi sama za siebie. Najgorzej z tym było w III kwarcie, gdzie zespół zdobył zaledwie 7 punktów. W sumie przez cały mecz zdobył ich 52 przy 76 rywalek, co przyczyniło się do tego, że zespół przegrał kolejne spotkanie.

Gdy przyjrzymy się statystykom i rzutom za dwa punkty ujrzymy bardzo niepokojące 5 celnych rzutów za 2 punkty przez cały mecz. W takich okolicznościach zawsze będzie ciężko o końcowy sukces.

Dodajmy, że najskuteczniej w zespole z Leszna zagrała Julia Grądzka, zdobywczyni 16 punktów, 13 ,,oczek” dołożyła Wiktoria Raczyńska, a 12 – Iga Walentowska.

Energia, która wciąga! Byliśmy na interaktywnej wystawie