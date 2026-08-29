Setki dronów, balony i pirotechnika rozpaliły niebo. Spektakularny pokaz nad lotniskiem

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-29 9:05

Piątkowy wieczór na lotnisku w Lesznie przyciągnął tłumy widzów, którzy obserwowali niezwykłe widowisko światła i ognia. Jeśli nie udało Wam się tam dotrzeć, dzisiaj macie idealną szansę, by zobaczyć to wszystko na własne oczy.

Balony i pirotechnika na lotnisku w Lesznie. O nocnym pokazie dronów i ognia przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet

Podniebny spektakl i kosmiczny pokaz dronów

Wczoraj (28.08) po zmierzchu na płycie lotniska w Lesznie zaprezentowało się kilkadziesiąt rozświetlonych balonów. Największe zainteresowanie wzbudził jednak nowoczesny pokaz świetlny z udziałem aż 400 zsynchronizowanych dronów. Maszyny ułożyły na nocnym niebie trójwymiarowe figury nawiązujące do motywu czterech żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi. Całemu widowisku towarzyszyła specjalnie przygotowana muzyka oraz pokazy pirotechniczne.

Leszczyńska Noc Balonowa 2026
Galeria zdjęć 20

To nie koniec emocji. Kolejne pokazy już dzisiaj

Dokładnie to samo show będzie można zobaczyć na leszczyńskim lotnisku również dzisiaj, w sobotę wieczorem. Po zmierzchu balony, pirotechnika oraz świetlny taniec setek dronów ponownie połączą siły, by stworzyć niezapomniany pokaz na zakończenie wakacji. To świetna okazja, aby ciekawie spędzić sobotni wieczór.

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Autor: Leszczyńska Noc Balonowa/ Materiały prasowe
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