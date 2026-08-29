Podniebny spektakl i kosmiczny pokaz dronów

Wczoraj (28.08) po zmierzchu na płycie lotniska w Lesznie zaprezentowało się kilkadziesiąt rozświetlonych balonów. Największe zainteresowanie wzbudził jednak nowoczesny pokaz świetlny z udziałem aż 400 zsynchronizowanych dronów. Maszyny ułożyły na nocnym niebie trójwymiarowe figury nawiązujące do motywu czterech żywiołów: ognia, wody, powietrza i ziemi. Całemu widowisku towarzyszyła specjalnie przygotowana muzyka oraz pokazy pirotechniczne.

20

To nie koniec emocji. Kolejne pokazy już dzisiaj

Dokładnie to samo show będzie można zobaczyć na leszczyńskim lotnisku również dzisiaj, w sobotę wieczorem. Po zmierzchu balony, pirotechnika oraz świetlny taniec setek dronów ponownie połączą siły, by stworzyć niezapomniany pokaz na zakończenie wakacji. To świetna okazja, aby ciekawie spędzić sobotni wieczór.

Autor: Leszczyńska Noc Balonowa/ Materiały prasowe