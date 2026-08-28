Mieszkał w Gostyniu, został deportowany. Wielokrotnie łamał prawo

Wyjazd i zakaz

29-latek jest obywatelem Ukrainy i mieszkał w Gostyniu. W miniony wtorek (25 sierpnia) gostyńscy kryminalni wobec obcokrajowca.

- Powodem podjęcia działań były informacje dotyczące wielokrotnego naruszania przez mężczyznę obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Jego dalszy pobyt na terenie Polski mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. 29-latek, który od kilku lat przebywał na terenie naszego kraju, w okresie od 2022 do 2026 roku dopuścił się m.in. niestosowania do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, posiadania substancji psychotropowej oraz kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Również informacje zgromadzone w ramach rozpoznania prowadzonego przez dzielnicowego wskazywały na negatywną ocenę jego funkcjonowania na terenie miejsca zamieszkania - uzasadnia Marek Balczyński z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mundurowi podjęli czynności zmierzające do zakończenia pobytu mężczyzny w Polsce.

- Gostyńscy kryminalni po zatrzymaniu mężczyzny sporządzili stosowną dokumentację, która została przekazana właściwym służbom. 25 sierpnia, w godzinach wieczornych, wobec 29-latka wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia. Mężczyzna został przekazany stronie ukraińskiej. Jednocześnie otrzymał zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 6 lat - poinformował M. Balczyński.

29-latek to kolejny obcokrajowiec deportowany w tym roku z naszego regionu za brak poszanowania polskich przepisów.

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