Motyla Noga w górach

Główny Szlak Beskidzki (GSB) im. Kazimierza Sosnowskiego to najdłuższy szlak w polskich górach, oznaczony kolorem czerwonym. Ma długość ponad 500 km. Biegnie od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Aby go pokonać potrzeba od 160 do 190 godzin czystego marszu. Leszczyński ultramaratończyk Łukasz Wróbel „Motyla Noga” zamierza go przebiec i pobić rekord trasy, który wynosi 93 godziny i 42 minuty. Ale nie tylko to.

- Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom zmagającym się z chorobami nowotworowymi – informuje w mediach społecznościowych Łukasz Wróbel. - W trakcie biegu prowadzona będzie zbiórka na rzecz fundacji pomagającej najmłodszym pacjentom.

Ultramaratończyk wystartuje do biegu GSB 29 czerwca, z Wołosatego. W trakcie całego wyzwania dostępny będzie monitoring GPS, udostępniane będą relacje na żywo i informacje o wynikach zbiórki. Link do zbiórki TUTAJ.

Łukasz Wróbel pracuje na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie. Na swoim "biegowym" koncie ma już sporo sukcesów. Jednym z nich jest rekord świata Backyard Ultra w Belgii z 2025 roku - 116 pętli (ponad 777 km) w niecałe 116 godzin. W tym roku znów wygrał ten morderczy bieg, choć własnego rekordu nie pobił.

Świętokrzyskie. Piękne widoki na Kielce z góry Karczówki i wieży klasztornej