Domowe spotkania

W obu drużynach nie doszło do zbyt wielu zmian personalnych. Postawiono raczej na stabilizację. W Lesznie odnotowaliśmy dwa nowe nazwiska, a właściwie jedno. Nowe nazwisko, to Adam Podniżny, który dwa ostatnie sezony reprezentował zespół z Nowej Soli, a tym drugim graczem, który zdecydował się na kontynuowanie kariery w Lesznie jest Adam Kaniewski, występujący do tej pory w Tęczy Folplast Kościan. To brat Jędrzeja, który od kilku sezonów reprezentuje z powodzeniem leszczyński klub, więc nazwisko dobrze znane.

W Kościanie z kolei poza wspomnianym Kaniewskim odszedł też Borys Naglik, ale zespół pozyskał czterech graczy. To: Cezary Drobik, Tomasz Olejnik, Jakub Spychała oraz Filip Szała.

Z kim na inaugurację zagrają nasze zespoły? Real Astromal Leszno rozpocznie rozgrywki w I lidze domowym, sobotnim spotkaniem z mocnym jak zawsze ZEW Świebodzin. Początek starcia w hali Trzynastka przy Rejtana o godzinie 18.00.

Zespół z Kościana również rozpocznie sezon od meczu przed własną publicznością. Tęcza Folplast Kościan w niedzielę o 16.00 zagra w hali przy Wielichowskiej z KPR Gryfino.

I Międzynarodowe Wyścigi Chartów w Lesznie