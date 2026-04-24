Inwestycja wchodzi w fazę konkretów

Choć o potrzebie i planach budowy tej drogi mówiło się od lat, to właśnie teraz projekt nabiera realnych kształtów finansowych. Do przetargu stanęło siedem firm, co pokazuje duże zainteresowanie rynkowe tym zleceniem. Najtańsze oferty zaczynają się już od nieco ponad 18 milionów złotych, co stawia miasto w komfortowej sytuacji budżetowej, mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu:

Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu precyzuje aktualną sytuację finansową zadania:

"Wszystkie propozycje mieszczą się w zakładanym budżecie. Złożone oferty opiewają na kwoty od nieco ponad 18 milionów złotych do kwoty ponad 21,5 miliona. Tylko jedna z nich przekracza pierwotne założenia kosztorysowe, pozostałe są niższe od planowanej wartości zadania”.

Co dalej? Analiza i wybór wykonawcy

Dobra sytuacja w przetargu oznacza, że miasto nie musi szukać dodatkowych funduszy ani ograniczać zakresu prac. Przypomnijmy, że Leszno ma już zagwarantowane 50 procent dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Teraz ruch leży po stronie urzędników, mówi Michał Wiśniewski:

„W tej chwili w Urzędzie Miasta trwać będzie szczegółowa analiza wszystkich złożonych ofert. Po jej zakończeniu nastąpi wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych”.

Najważniejsze fakty o nowej trasie:

Długość: ponad 1 kilometr nowego odcinka drogi.

ponad 1 kilometr nowego odcinka drogi. Zakres prac: jezdnia, nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa, system odwodnienia oraz oświetlenie.

jezdnia, nowoczesna ścieżka pieszo-rowerowa, system odwodnienia oraz oświetlenie. Estetyka: wzdłuż trasy zaplanowano nasadzenia drzew, co ma poprawić komfort i wygląd tej części miasta.

wzdłuż trasy zaplanowano nasadzenia drzew, co ma poprawić komfort i wygląd tej części miasta. Cel: odciążenie dotychczasowych tras i usprawnienie komunikacji Gronowa z centrum Leszna.

Jeśli procedura analizy ofert przebiegnie bez zakłóceń, podpisanie umowy z wykonawcą i wejście ciężkiego sprzętu na plac budowy będzie kwestią najbliższych miesięcy. Inwestycja powinna być zakończona w przyszłym roku.

