Joanna Haliasz
2026-04-24 10:53

Samochodem kierował 40-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego. Grozi mu wysoka kara grzywny.

Wpadka podczas kontroli drogowej w Gostyniu. Setki paczek papierosów bez akcyzy w osobówce

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Dla siebie czy na handel?

Do zatrzymania mężczyzny doszło na ul. Poznańskiej w Gostyniu. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi. Już pierwsze chwile rozmowy z mężczyzną wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy.

- Mężczyzna wzbudził ich podejrzenia, był wyraźnie zdenerwowany. W bagażniku znaleźli dwa kartony, a w nich papierosy bez polskich znaków akcyzy. Łącznie było to aż 1050 paczek - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

Samochodem kierował 40-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Mężczyzna od razu został zatrzymany, ale na tym sprawa się nie zakończyła.

- Policjanci przeszukali zajmowane przez zatrzymanego mężczyznę pomieszczenia mieszkalne. Tam ujawnili kolejne 140 paczek nielegalnych papierosów - dodaje M. Curyk. 

40-latek usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego, narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 31 tys. złotych. Grozi mu wysoka kara grzywny.

