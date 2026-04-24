Dla siebie czy na handel?

Do zatrzymania mężczyzny doszło na ul. Poznańskiej w Gostyniu. Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi. Już pierwsze chwile rozmowy z mężczyzną wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy.

- Mężczyzna wzbudził ich podejrzenia, był wyraźnie zdenerwowany. W bagażniku znaleźli dwa kartony, a w nich papierosy bez polskich znaków akcyzy. Łącznie było to aż 1050 paczek - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Samochodem kierował 40-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Mężczyzna od razu został zatrzymany, ale na tym sprawa się nie zakończyła.

- Policjanci przeszukali zajmowane przez zatrzymanego mężczyznę pomieszczenia mieszkalne. Tam ujawnili kolejne 140 paczek nielegalnych papierosów - dodaje M. Curyk.

40-latek usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego, narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 31 tys. złotych. Grozi mu wysoka kara grzywny.

