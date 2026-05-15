Fogo Unia Leszno vs. Orlen Oil Motor Lublin – arcytrudny test dla Byków

Przed startem sezonu Motor był wymieniany w gronie zespołów walczących o medale, ale pierwsze spotkania tego sezonu pokazały, że drużyna trenera Macieja Kuciapy może nawet powrócić na tron po utracie mistrzostwa w poprzednim sezonie na rzecz toruńskich Aniołów. Po odejściu Jacka Holdera, Dominika Kubery i Wiktora Przyjemskiego wielu ekspertów twierdziło, że potencjał lublinian będzie nieco słabszy.

Okazało się, że wcale tak nie jest. Po pierwsze z formą wystrzelił pozyskany Kacper Woryna, a swoje punkty robi też Martin Vaculik, w którym wciąż są rezerwy. Na plus zaskakują również juniorzy. A że swoje wciąż robią Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren i Mateusz Cierniak, to mamy póki co pokaz siły Koziołków, które wygrywają mecz za meczem – i nieważne czy jadą na domowym torze, czy na wyjeździe. Z dużym ujemnym bilansem mecze z Motorem kończyły ostatnio Betard Sparta Wrocław, a na inaugurację mistrzowska drużyna z Torunia.

W niedzielę żartów nie będzie. Dla Byków, które mają na koncie dwa domowe zwycięstwa i trzy wyjazdowe porażki, to niezwykle ważny mecz w kontekście układu tabeli PGE Ekstraligi. Czy drużynę z Wielkopolski stać na zatrzymanie rozpędzonego teamu z Lubelszczyzny?

Pocieszający dla lokalnych kibiców jest fakt, że do zdrowia powracają Janusz Kołodziej oraz Piotr Pawlicki. Obu liderów leszczynianie zgłosili do awizowanego składu, więc szansa na przeciwstawienie się mocnemu rywalowi mocno wzrasta. Z tą nadzieją czekamy na to pasjonująco zapowiadające się widowisko na Stadionie Smoczyka.

Awizowane składy i godziny meczu na Stadionie Smoczyka

Orlen Oil Motor Lublin:

Kacper Woryna

Fredrik Lindgren

Martin Vaculik

Mateusz Cierniak

Bartosz Zmarzlik

Bartosz Bańbor

Bartosz Jaworski

Fogo Unia Leszno:

9. Grzegorz Zengota

10. Janusz Kołodziej

11. Benjamin Cook

12. Keynan Rew

13. Piotr Pawlicki

14. Nazar Parnicki

15. Kacper Mania

Początek niedzielnego spotkania na stadionie im. Alfreda Smoczyka zaplanowano na godzinę 17:00. Zapraszamy w imieniu organizatorów i wierzymy, że leszczyński obiekt wypełni się do ostatniego miejsca, bo głośny doping fanów biało-niebieskich będzie w tym meczu niezwykle istotny!

