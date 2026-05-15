Wielki ogień w Chróścinie

Ogień w zakładzie mięsnym OSI przy DW 323 Leszno-Góra wybuchł wczoraj (14 maja) ok. godz. 22.40. To duży obiekt, o powierzchni ok. 7 tys. m kwadr. Szybko objął część produkcyjną zakładu. Na miejsce zadysponowano ok. 40 zastępów straży pożarnej z okolicznych powiatów: górowskiego, leszczyńskiego, milickiego, lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego oraz grupę operacyjną z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

- Pali się w części podsufitowej budynku produkcyjnego. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Trwają cały czas działania gaśnicze. Działania prowadzone są z zewnątrz. Część budynku uległa spaleniu - informował w piątek o godz. 7:00 Marcin Klefas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

Ogień objął część produkcyjną zakładu i strażacy walczą jednocześnie o uratowanie pozostałych budynków firmy.

- Cztery osoby, pracownicy zakładu zostali przewiezieni do szpitala. Podtruli się dymem, który wydostawał się na zewnątrz budynku - mówi strażak.

Z uwagi na niebezpieczny dla zdrowia dym strażacy zaapelowali do mieszkańców Chróściny o nieotwieranie okien i niewychodzenie z budynków na zewnątrz.

