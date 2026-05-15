Zderzenie trzech pojazdów w Sarnowej koło Rawicza. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-15 8:35

Do zdarzenia doszło rano, na wysokości supermarketu w Sarnowej. Zderzyły się dwa samochody dostawcze i ciągnik siodłowy z naczepą. Kierowcą jednego z nich zajął się zespół ratownictwa medycznego.

Kolizja na mokrej drodze

Do zdarzenia doszło dziś (15 maja) ok. godz. 5:30, na odcinku drogi krajowej nr 36 w Sarnowej. Do stanowiska kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wpłynęło zgłoszenie o kolizji z udziałem trzech pojazdów. 

- Dyżurny natychmiast zadysponował do zdarzenia zastępy JRG Rawicz oraz OSP Sarnowa. Na miejscu działania prowadziły również ZRM Rawicz oraz policja. W zdarzeniu brały udział dwa samochody dostawcze oraz ciągnik siodłowy z naczepą. Jedna osoba została poszkodowana, jednak po przebadaniu przez ZRM stwierdzono, że nie wymaga dalszej hospitalizacji - poinformował Rafał Spychalski z rawickiej straży pożarnej. 

Kolizja spowodowała duże utrudnienia w ruchu na drodze. 

Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Panują trudne warunki drogowe. 

