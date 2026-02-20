Skandal w Finlandii! Kibice z Kościana w areszcie przed meczem Lecha

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-02-20 11:59

Miał być wielki mecz i sportowe emocje, a skończyło się na policyjnym dołku i deportacji. 19 Polaków, w tym kibice z Kościana, zostało zatrzymanych przez fińskie służby jako „zagrożenie”.

Policyjny dołek

Autor: FC Kościan / Facebook

"Dołek na dzień dobry" – relacja kibiców z Kościana

Dla grupy fanów z FC Kościan wyprawa na mecz Lecha Poznań z KuPS Kuopio zamieniła się w koszmar jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Jak informują sami zainteresowani w mediach społecznościowych, Finlandia przywitała ich zatrzymaniem bez podania wyraźnego powodu. Na profilu kibiców pojawiły się zdjęcia z aresztu oraz spacerniaka z wymownymi opisami: „dołek na dzień dobry” oraz relacje z przymusowych spacerów zamiast emocji na trybunach. Fińskie służby uznały Polaków za potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, co skutkowało natychmiastowym odizolowaniem grupy.

Surowe kary i przymusowy powrót do Polski

Finał sprawy jest dla kibiców bardzo dotkliwy. Wszyscy zatrzymani otrzymali 3-letnie zakazy wjazdu na teren Finlandii. Osoby, które miały wykupione loty na dzisiaj, wrócą do kraju zgodnie z planem, natomiast pozostałym państwo fińskie sfinansuje powrót dzisiejszymi rejsami. Co ciekawe, argumentacja służb bywa kuriozalna – jedna z osób usłyszała zarzut chęci organizowania... szkoleń z walk dla miejscowych kibiców. Mimo wygranej Lecha 2:0 i awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji, fani z Kościana zapamiętają ten wyjazd głównie przez kraty fińskich cel.

