Niebezpieczne wyprzedzanie i srogie konsekwencje

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Kierująca jechała zbyt szybko i ryzykownie, ignorując znak zakazu wyprzedzania. W pewnym momencie pojazd wymknął się spod kontroli. Na szczęście sytuację zarejestrował inny kierowca.

Policja w Lesznie natychmiast zareagowała. 19-latka została wezwana do komendy, a następnie zatrzymana. Straciła prawo jazdy, a za wykroczenia otrzymała mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych. Jak wyjaśnia rzeczniczka policji, Monika Żymełka:

„Dzięki szybkiej interwencji i nagraniu świadka udało nam się zatrzymać osobę, która stwarzała realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. To pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze.”

Okazało się, że młoda kierująca już wcześniej popełniała wykroczenia – miała na koncie 15 punktów karnych.

Program Stop Agresji Drogowej pomaga eliminować zagrożenia

Nagranie, które pomogło w ustaleniu sprawczyni, zostało przesłane na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Program działa od 2014 roku w województwie wielkopolskim i umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niebezpiecznych zachowań kierowców.

„Stop Agresji Drogowej to narzędzie, które pozwala reagować na piratów drogowych. Każde zgłoszenie jest weryfikowane, a osoby stwarzające zagrożenie ponoszą konsekwencje” – dodaje rzeczniczka.