Stop Agresji Drogowej w akcji: 19-latka wyeliminowana z ruchu

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-02-19 13:34

Na drodze wojewódzkiej między Lesznem a Karolewkiem, młoda kierująca stworzyła poważne zagrożenie. 19-latka z powiatu kościańskiego wyprzedzała na zakazie i straciła panowanie nad pojazdem. Jej zachowanie mogło skończyć się poważnym wypadkiem.

Stop agresji drogowej

i

Autor: Policja Leszno / Materiały prasowe

Niebezpieczne wyprzedzanie i srogie konsekwencje 

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Kierująca jechała zbyt szybko i ryzykownie, ignorując znak zakazu wyprzedzania. W pewnym momencie pojazd wymknął się spod kontroli. Na szczęście sytuację zarejestrował inny kierowca.

Policja w Lesznie natychmiast zareagowała. 19-latka została wezwana do komendy, a następnie zatrzymana. Straciła prawo jazdy, a za wykroczenia otrzymała mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych. Jak wyjaśnia rzeczniczka policji, Monika Żymełka:

„Dzięki szybkiej interwencji i nagraniu świadka udało nam się zatrzymać osobę, która stwarzała realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. To pokazuje, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze.”

Okazało się, że młoda kierująca już wcześniej popełniała wykroczenia – miała na koncie 15 punktów karnych.

Program Stop Agresji Drogowej pomaga eliminować zagrożenia

Nagranie, które pomogło w ustaleniu sprawczyni, zostało przesłane na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Program działa od 2014 roku w województwie wielkopolskim i umożliwia mieszkańcom zgłaszanie niebezpiecznych zachowań kierowców.

„Stop Agresji Drogowej to narzędzie, które pozwala reagować na piratów drogowych. Każde zgłoszenie jest weryfikowane, a osoby stwarzające zagrożenie ponoszą konsekwencje” – dodaje rzeczniczka.

Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz
Pytanie 1 z 15
Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko?