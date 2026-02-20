Padło ok. 20 byków. W Mościszkach palił się budynek inwestarski [ZDJĘCIA]

W budynku kilkadziesiąt zwierząt

O pożarze budynku inwentarskiego w miejscowości Mościszki (gm. Krzywiń) strażacy zostali zaalarmowani wczoraj (19 lutego) przed godz. 21:00. W środku znajdowało się kilkadziesiąt byków. Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Po przybyciu an miejsce i przeprowadzonym rozpoznaniu stwierdzono, że pożarem objęty jest budynek inwentarski, w którym znajduje się ok. 70 sztuk byków; składowana była również słoma. dach budynku o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką w momencie przybycia pierwszych zastępów w całości objęty był ogniem. Właściciel gospodarstwa przed przybyciem straży rozpoczął ewakuację zwierząt na zewnątrz tego budynku. Strażacy podali prądy wody w natarciu na palący się obiekt i kontynuowali również ewakuację zwierząt. W sumie ewakuowano 50 sztuk byków - mówi Dawid Kryś, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Niestety, wszystkich zwierząt nie udało się uratować.

- W wyniku pożaru dach tego budynku uległ zawaleniu do wewnątrz. Niestety, ok. 20 sztuk byków pozostało w budynku - dodaje D. Kryś.

Około godz. 22:00 strażakom udało się opanować pożar i zacząć dogaszanie obiektu. Akcja gaśnicza zakończyła się dziś (20 lutego) po godz. 6:00. Z ogniem walczyło w sumie 16 zastępów strażacy pożarnej, w tym 4 zastępy z JRG PSP w Kościanie oraz 12 OSP, łącznie 57 strażaków.

Przyczyna pożaru na razie jest nieznana. Trwa obecnie szacowanie strat po pożarze.

