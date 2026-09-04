Mieszkaniec Gostynia usłyszał wyrok. Ukradł 3 kwiaty w doniczkach [FILM]

Joanna Haliasz
2026-09-04 10:42

54-letni mężczyzna usłyszał wyrok jednego miesiąca ograniczenia wolności oraz obowiązek naprawienia szkody. To konsekwencje nietypowej kradzieży, jakiej się dopuścił. Co ciekawe, miał szansę nie stanąć przed sądem.

Mężczyzna wynoszący doniczki z posesji, nagrany przez monitoring. O kradzieży w Gostyniu przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Ładne kwiatki...

Mężczyzna dopuścił się nietypowej kradzieży. Doszło do niej na jednej z ulic w Gostyniu.

- Mężczyzna zabrał sprzed posesji trzy kwiaty, dwa oleandry i fuksję wraz z doniczkami. Moment kradzieży został zarejestrowany przez monitoring. Właścicielka skradzionych roślin rozmawiała z mężczyzną, przyznał się do kradzieży i zobowiązał się naprawić szkodę – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

54-latek z obietnicy się jednak nie wywiązał. Dlatego poszkodowana kobieta zgłosiła się po pomoc do policjantów. Wartość skradzionych kwiatów wyceniła na 280 złotych.

- Policjanci dotarli do 54-letniego mieszkańca Gostynia i przestawili mu zarzut kradzieży. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. Tłumaczył, że w chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. 54-latek został skazany na miesiąc ograniczenia wolności oraz zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody - informuje M. Curyk.

Oby tym razem naprawił szkodę...

Polecany artykuł:

"Harry Potter". Do których domów w Hogwarcie należeli ci bohaterowie?
Pytanie 1 z 13
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore