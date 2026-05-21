Przed nowym sezonem

Mając na myśli zmiany mówimy o kadrze zespołu. Jeszcze w trakcie minionych rozgrywek byliśmy pewni, że w zespole pozostanie jej lider, czyli Wendell Mitchell. Pewniakiem do kontynuowania gry w Lesznie wydają się być też Szymon Ryżek, czy Karol Kankowski. Wiemy też ze 100-procentową pewnością, że drużynę dalej prowadził będzie trener – Maciej Dudzik.

Podobną pewność, ale tym razem z pożegnaniami mamy już w przypadku trójki zawodników. Media społecznościowe Novimex Polonii 1912 Leszno poinformowały, że w Lesznie na pewno nie zagrają już: Maciej Żmudzki, Hubert Pabian i Kamil Zywert. Wspomnianej trójce zawodników podziękowano za spory wkład w wynik zespołu w minionym sezonie. Na tę chwilę drogi tych graczy i klubu z Leszna się rozchodzą.

Czy będą kolejne ubytki i jakie będą nowe twarze w drużynie? Najbliższe dni i tygodnie powinny nam wszystko wyjaśnić. Nieoficjalnie możemy powiedzieć, że wielce prawdopodobne jest zatrudnienie Huberta Łałaka, który przez cztery ostatnie sezony reprezentował Miasto Szkła Krosno. Klub z Podkarpacia wskazał drużynę z Wielkopolski jako nowe miejsce pracy tego utalentowanego koszykarza występującego na pozycji rozgrywającego.

