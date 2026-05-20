Tomasz Biernacki: Tajemnica warta 19 miliardów

Bezsprzecznym liderem regionu pozostaje Tomasz Biernacki, twórca potęgi Dino Polska. Mieszkający w Krotoszynie biznesmen zajął 2. miejsce w ogólnopolskim rankingu, ustępując jedynie Michałowi Sołowowowi. Jego majątek jest wyceniany na 18,97 mld zł. Mimo astronomicznej fortuny Biernacki pozostaje najbardziej enigmatyczną postacią polskiej gospodarki – pilnie strzeże prywatności i nie pokazuje twarzy.

Potęgi z Krzycka Wielkiego i Malewa

W regionie leszczyńskim i gostyńskim dominują firmy rodzinne, które z lokalnych warsztatów stały się europejskimi graczami:

Adam i Damian Kenkel (Werner Kenkel): Właściciele giganta z Krzycka Wielkiego zajmują 66. miejsce na liście z majątkiem 1,98 mld zł . Ich firma, produkująca tekturę falistą i opakowania, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów w swojej branży. Co ważne, w maju 2026 roku firma Werner Kenkel została oficjalnie uhonorowana prestiżowym tytułem „Diamentu Forbesa 2026”.

Rodzina Kaczmarek (Malewo): Specjaliści od systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC/PP) z okolic Gostynia plasują się na 36. miejscu. Ich majątek oszacowano na 2,9 mld zł. To klasyczny przykład wielopokoleniowego sukcesu, który zaczął się od produkcji okładek na zeszyty w domowym garażu w 1985 roku.

Królowie jaj i alkoholu z Rawicza i Kalisza

Wielkopolska południowo-zachodnia stoi również silnym sektorem rolno-spożywczym:

Zbigniew Woźniak (Fermy Drobiu Woźniak): Przedsiębiorca z Żylic pod Rawiczem zajmuje 60. lokatę z majątkiem 2,08 mld zł. Jego firma to największy producent jaj w Europie, operujący w skali 136 kurników.

Wiesław Wawrzyniak (Grupa AWW): Z majątkiem 2,07 mld zł (61. miejsce) dominuje na rynku produkcji alkoholu. Jego zakłady pod Kaliszem dostarczają na rynek znane marki, takie jak Jarzębiak czy Alaska.

Nowe fundamenty fortun: Technologia i E-commerce

Ranking 2026 pokazuje, że nowoczesny kapitał coraz mocniej wiąże się z regionem. Paweł Marchewka, twórca gamingowego Techlandu pochodzący z Ostrowa Wielkopolskiego, zgromadził 8,52 mld zł (8. miejsce). Analitycy zauważają, że choć tradycyjne branże, jak handel (Dino) czy produkcja (Werner Kenkel), wciąż są filarami bogactwa, to próg wejścia na listę jest dziś dyktowany przez wysoką efektywność logistyki i technologii.

Łączna wartość majątków stu najbogatszych Polaków w 2026 roku wzrosła do poziomu 356-357 mld zł, co potwierdza niespotykaną dotąd koncentrację kapitału w rękach najskuteczniejszych przedsiębiorców, z których wielu to dumni Wielkopolanie.

