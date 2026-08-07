Trzy zamiast czterech

Po spadku Korony Piaski kibicować będziemy na wspomnianym poziomie rozgrywkowym tylko trzem zespołom. Będą to: Kania Gostyń, Obra 1912 Kościan oraz Polonia 1912 Leszno.

W każdym z tych zespołów doszło do zmian kadrowych. Sporo ich było w Lesznie, gdzie odeszło kilku graczy i kilku dołączyło do zespołu. Najpierw jednak klub oznajmił, że Polonistów poprowadzi nowy trener. Wybór padł na Radosława Nolkę, który prowadził poprzednio też Polonię, tyle, że tę ze Słubic.

Jeśli chodzi o nazwiska nowych graczy, to Polonia ogłosiła już ich wszystkich. W nowym dla siebie klubie zagrają: Mikita Saliava, Białorusin, który występował poprzednio w Syrenie Zbąszynek, Paweł Jachno z Polonii Słubice, Adrian Marciniak z Chrobrego II Głogów, Denis Makhno, piłkarz z Ukrainy, poprzednio występujący w Syrenie Zbąszynek, Szymon Soiński, którego ostatnim klubem było Lipno Stęszew oraz kolejny gracz występujący w poprzednim sezonie w Zbąszynku – Michał Czerniawski.

Tak dużych zmian nie ma w Obrze 1912 Kościan, która jednak w środę ogłosiła jak uważamy duże wzmocnienie, bo to napastnik rodem z Brazylii, 26-letni Correa de Almeida Wanderson. To gracz, który występował w tej samej IV lidze w barwach Polonii Chodzież, będąc czołowym strzelcem zespołu, który zagrał w przegranych przez Chodzieżan barażach o III ligę.

Do kilku ruchów kadrowych zmian doszło w Gostyniu, która co ciekawe posiłkowała się między innymi piłkarzami, którzy poprzednio występowali w Polonii 1912 Leszno. Za miedzę trafili między innymi: Damian Nowak, Borys Borowiec i Michał Skrzypczak.

Ruszają rozgrywki

Teraz kilka słów o wspomnianej inauguracji, która nastąpi w najbliższy weekend. Z trójki naszych drużyn w domowym meczu zaprezentuje się tylko Obra 1912 Kościan i od razu rozpocznie sezon od spotkania z jednym z faworytów do awansu – Mieszkiem Gniezno. Mecz ten rozegrany zostanie w sobotę, a rozpocznie się o godzinie 16.00.

Godzinę wcześniej rozlegnie pierwszy gwizdek w Swarzędzu. To tam, na mecz z Meblorzem, jednym z kilku beniaminków wybierze się zespół z Leszna. Na niedzielę, 8 sierpnia z kolei planowany jest pojedynek w Śremie, gdzie Warta podejmie Kanię Gostyń. Początek rywalizacji o 16.00.

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