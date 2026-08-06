Sztachetą we właściciela posesji. Kłótnia mężczyzn w gminie Gostyń

Poleciały sztachety

Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Gostyń. Policjanci zostali wezwani tam do awantury z udziałem dwóch mężczyzn.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 42- i 45-latek przyszli na teren posesji należącej do ich rodziny. Ponieważ byli pijani, nie zostali wpuszczeni do środka - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Odmowa spotkała się z szybką i gwałtowną reakcją "gości".

- Mężczyźni stali się agresywni. 45-latek zaatakował mieszkańca posesji drewnianą sztachetą, powodując u niego niegroźne obrażenia klatki piersiowej. Następnie obaj mężczyźni uszkodzili ogrodzenie posesji, wyłamując jego drewniane elementy. Wartość strat została oszacowana na 1500 złotych - mówi policjantka.

Na miejsce wezwani zostali policjanci, którzy zatrzymali obu mężczyzn. Badanie stanu trzeźwości obu wykazało, że 45-latek miał w organizmie 1,7 promila alkoholu, a 42-latek 2,2 promila.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, z którego będą się tłumaczyć przed sądem. Obaj są znani gostyńskim stróżom prawa.

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