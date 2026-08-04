Aloha! Już w sobotę Hawajskie Wakacje w Osiecznej

Joanna Haliasz
2026-08-04 13:40

Plaża w Osiecznej zamieni się w najbliższą sobotę (8 sierpnia) w prawdziwy hawajski kurort. Osieczna zaprasza mieszkańców i turystów na imprezę „Hawajskie Wakacje”. Zaplanowano wiele atrakcji, a wszystkie darmowe. Tego dnia nad Jeziorem Łoniewskim będzie można też spotkać naszą wakacyjną ekipę Eska Summer City.

Słomiane parasole na plaży w Osiecznej nad jeziorem. O Hawajskich Wakacjach przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: TS

Regaty, budowle z piasku i hawajskie klimaty

"Hawajskie Wakacje" na plaży w Osiecznej rozpoczną się w sobotę 8 sierpnia o godz. 14:00. Otworzą je widowiskowe II Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dziewiąta Fala”. Na wodzie oglądać będzie można także pokaz ratownictwa WOPR. 

Dla młodszych i starszych miłośników plażowania przygotowano konkurs na budowle z piasku – to idealna okazja, by wykazać się kreatywnością i zgarnąć upominki. O warstwę muzyczną tego popołudnia zadba zespół „Pozbierani”, który zagra wyjątkowy koncert na żywo, wprowadzając w doskonały, imprezowy nastrój. Podczas zabawy o podniebienia gości zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kąkolewa „Złoty Kłos”, serwując pyszne potrawy regionalne i hawajskie przekąski. O godz. 20:30 plaża zamieni się w plenerową salę kinową. Na wygodnych leżakach będzie można obejrzeć film „Bałtyk”, którego pokaz organizuje Towarzystwo Ziemi Osieckiej. Wstęp na wszystkie atrakcje jest całkowicie darmowy!

ESC na plaży

Na plaży nad Jeziorem Łoniewskim pojawi się także letnia ekipa ESKA Summer City. W pomarańczowej strefie na plażowiczów czekać będą przyjemne rytmy, zabawne konkurencje i mnóstwo radiowych gadżetów. 

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