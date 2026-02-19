Szybowiec ASW 15 zawisł w galerii Starówka

Nowa instalacja w galerii

Szybowiec został odrestaurowany, pomalowany na biało-czerwono i odpowiednio zabezpieczony. Na jego skrzydłach zamontowano taśmy LED, które po zmroku będą świecić różnymi kolorami. Za sterami umieszczono manekina pilota, co dodaje realizmu całej instalacji. Prace montażowe trwały kilka godzin i przyciągnęły uwagę odwiedzających.

Teraz szybowiec pełni funkcję atrakcyjnej dekoracji, która wyróżnia wnętrze galerii i przyciąga wzrok zarówno dorosłych, jak i dzieci. To przykład kreatywnego wykorzystania maszyny, która nie może już latać, a mimo to zyskała nowe życie jako element przestrzeni publicznej.

