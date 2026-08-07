Tragedia przy pracy

Do wypadku doszło wczoraj (6 sierpnia) rano. 66-letni mężczyzna był pracownikiem firmy zewnętrznej i mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego.

- Podczas prowadzonych prac na terenie zakładu mężczyzna wpadł do kanału technologicznego. Na miejsce zadysponowane zostały zastępy PSP i OSP. Strażacy weszli po drabinie do poszkodowanego i udzielili mu pierwszej pomocy. Był nieprzytomny, z zachowanymi funkcjami życiowymi. Równolegle przygotowano stanowisko i przy pomocy sprzętu do ratownictwa wysokościowego ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz – przekazał Dawid Kryś, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie.

Mężczyzna wpadł do kanału technologicznego o głębokości ok. 4 metrów. Do wydostaniu go stamtąd przekazany został zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Lesznie karetką pogotowia.

- Niestety, mężczyzna zmarł po południu na skutek odniesionych obrażeń – poinformował Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi kościańska policja, pod nadzorem prokuratury w Kościanie. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi także Państwowa Inspekcja Pracy.

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