Drużynowo i indywidualnie

Mistrzostwa o miano najlepszych drużyn i zawodników Starego Kontynentu rozgrywane były w dniach 31 lipca-2 sierpnia w Birmingham i Wednesfield. Do największych sukcesów, z udziałem leszczyńskich speedrowerzystów należy zdobycie tytułu Drużynowych Wicemistrzów Europy. O punkty dla biało-czerwonej reprezentacji walczyli Patryk Kriger i Piotr Jamroszczyk.

- To efekt ogromnego zaangażowania, charakteru i walki do samego końca. Jesteśmy niezwykle dumni, że zawodnicy LKS Szawer Leszno dołożyli swoją cegiełkę do kolejnego wielkiego sukcesu biało-czerwonych! - napisał w mediach społecznościowym leszczyński klub.

Srebrne krążki zdobyli także w barwach reprezentacji Polski juniorzy Szawera - Albert Seweryn i Filip Balcer. Biało-czerwoni wywalczyli tytuł Drużynowych Wicemistrzów Europy Juniorów. Do samego końca toczyli wyrównany bój o złoty medal z gospodarzami turnieju. Ostatecznie jednak musieli uznać wyższość Brytyjczyków, przegrywając walkę o mistrzostwo zaledwie jednym punktem.

Emocji na torze nie brakowało także w rywalizacji o tytuły Indywidualnych Mistrzostw Europy. Awans do nich wywalczyło aż sześciu zawodników LKS Szawer Leszno. Patryk Kriger sięgnął po brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Europy, zapisując się w gronie najlepszych zawodników Starego Kontynentu. Jego klubowy kolega Michał Rodzeń zajął 10. miejsce, a Piotr Jamroszczyk 12. lokatę.

Niestety, w kategorii juniorów Leszczynianom szczęścia zabrakło. Krzysztof Kaczmarek zajął 8. miejsce, Filip Balcer – 10., a Albert Seweryn 15. miejsce.

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