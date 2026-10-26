Szósta victoria koszykarzy Zdrovo Polonii 1912 Leszno

Dobra passa trwa

Leszczyński zespół podejmował tym razem GKS Tychy. Zespół doskonale znany. Obie drużyny przed obecnym sezonem rozgrywały nawet między sobą mecze sparingowe. Rywal, to jeden z tych zespołów, który nie korzysta z graczy zagranicznych, ale kadrę ma dość ciekawą i solidną, jak na I-ligowe warunki.

To jednak Zdrovo Polonia przez cały mecz dyktowała warunki. Dość powiedzieć, że goście nie prowadzili w tym meczu ani razu, a wszystko na co było ich stać, to seria punktowa 9-0 w III kwarcie, po której i tak było 59:43 dla ekipy z Leszna. Gospodarze mogą się jednak pochwalić lepszą serią (11-0), a działo się to już w kwarcie otwierającej to spotkanie. Poloniści znów imponowali skutecznością spod kosza, która wyniosła niemal 72 procent. Nie był to też mecz rzutów z dystansu. Gospodarze wykorzystywali swoją siłę pod koszem, gdzie brylował Adrian Bogucki, notując double-double. Co ciekawe zbiórki wygrali jednak nieznacznie goście 37-33, ale był to jedyny element w grze wygrany przez Tyszan. Zwycięstwo Polonii nie było zagrożone ani na chwilę, a całe spotkanie zakończyło się okazałym zwycięstwem 84:59.

Punkty dla Zdrovo Polonii zdobywali: Ryżek – 20. Bogucki – 15, Sitnik – 11, Mitchell – 9, Kankowski – 8, Łałak – 7, Fofana – 7, Najder – 4, Dzierżak – 3, Świerczyk – 0.

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