Czwarta drużyna minionego sezonu PGE Ekstraligi staje przed kadrową układanką, która rozgrzewa kibiców do czerwoności. Choć w Lesznie opadł już kurz po walce o medale, wczorajszy wieczór przyniósł przełom, na który czekali fani Byków.

Bartłomiej Kowalski żegna się z Wrocławiem. Liczby robią wrażenie!

Wczoraj Bartłomiej Kowalski opublikował poruszające nagranie, w którym podziękował władzom Sparty, trenerom oraz wrocławskim kibicom za pięć wspólnych sezonów. Kowalski spędził we Wrocławiu ważny okres swojej dotychczasowej kariery – najpierw jako junior, a ostatnio jako kluczowy zawodnik pozycji U24.

Statystyki Bartłomieja Kowalskiego w barwach Sparty Wrocław:

88 meczów ligowych w PGE Ekstralidze,

w PGE Ekstralidze, 504 punkty i 75 bonusów zdobytych dla wrocławskiej drużyny,

zdobytych dla wrocławskiej drużyny, 4 medale DMP : trzy srebrne krążki (2023, 2024, 2026) oraz jeden brązowy (2025),

: trzy srebrne krążki (2023, 2024, 2026) oraz jeden brązowy (2025), Sukcesy indywidualne: Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwo Polski, Srebrny Kask, złoto Speedway of Nations 2 oraz brąz Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów.

Po zakończeniu wieku U24 Kowalski szuka nowego wyzwania, a według wszelkich kuluarowych ustaleń jego nowym domem będzie klub ze Strzeleckiej.

Symboliczna zmiana warty: Uczeń zastąpi mistrza?

Przejście Kowalskiego do Fogo Unii Leszno ma mieć absolutnie wyjątkowy, wręcz filmowy wymiar. 24-latek to wychowanek Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja w Tarnowie. To właśnie pod okiem legendy leszczyńskiego klubu stawiał swoje pierwsze kroki na torze i zdobywał certyfikat „Ż”.

T en transfer nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście doniesień o przyszłości samego kapitana Byków. W środowisku wciąż głośno mówi się o tym, że Janusz Kołodziej rozważa zakończenie sportowej kariery ze względu na nawracające kontuzje i przebyte zabiegi. Choć sam zawodnik nie wydał jeszcze ostatecznego komunikatu, sprowadzenie jego utalentowanego wychowanka ma zapewnić Fogo Unii ciągłość i mocne polskie ogniwo na lata!

Rozstanie z seniorem i budowa nowej Unii

Dołączenie Kowalskiego ma się wpisać w szerszy plan przebudowy leszczyńskiej ekipy:

Grzegorz Zengota żegna się z klubem: Po braku porozumienia w kwestiach finansowych zawodnik potwierdził rozstanie z Unią i według doniesień przenosi się do Stelmet Falubazu Zielona Góra.

Po braku porozumienia w kwestiach finansowych zawodnik potwierdził rozstanie z Unią i według doniesień przenosi się do Nowy lider formacji krajowej: Bartłomiej Kowalski ma z miejsca objąć ważną rolę w senioracie i dać zespołowi powiew świeżości oraz gwarancję cennych punktów w PGE Ekstralidze.

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Kto tworzy fundament Fogo Unii na sezon 2027?

Mimo gorącego okresu transferowego, kibice z Leszna mogą być spokojni o trzon zespołu. Ważne umowy i pewne miejsce w koncepcji menedżera Rafała Okoniewskiego mają:

Piotr Pawlicki – lider formacji krajowej z kontraktem obowiązującym na kolejne dwa sezony.

– lider formacji krajowej z kontraktem obowiązującym na kolejne dwa sezony. Ben Cook – rewelacja minionych rozgrywek i pewny punkt seniorskiego składu.

– rewelacja minionych rozgrywek i pewny punkt seniorskiego składu. Keynan Rew – zabezpieczający pozycję U24.

– zabezpieczający pozycję U24. Nazar Parnicki – perełka formacji młodzieżowo-seniorskiej z kontraktem do końca 2029 roku.

Czekamy na oficjalny komunikat ze Strzeleckiej!

Wczorajsze pożegnanie Kowalskiego ze Spartą Wrocław to ostatni krok przed ogłoszeniem jego nowego klubu. Wszystko wskazuje na to, że działacze Fogo Unii Leszno dopinają jeden z najbardziej spektakularnych transferów tego okienka.

Oficjalna prezentacja zawodnika w biało-niebieskich barwach wydaje się już tylko kwestią czasu!