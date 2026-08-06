Mniej odwiedzin

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w sposobie odwiedzin pacjentów na oddziale wydała wczoraj (5 sierpnia) dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

"W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów, w związku ze wzrostem liczby infekcji, na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej do odwołania wprowadzono ograniczenia odwiedzin" - czytamy w oficjalnym komunikacie szpitala w Lesznie.

Zgodnie z wytycznymi, przy łóżku pacjenta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, a odwiedzać pacjentów mogą tylko osoby zdrowe. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na odwiedziny może wyrazić kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

Szpital nie informuje o rodzaju infekcji, ani dlaczego ograniczenia dotyczą tylko jednego oddziału. Prosi jednak odwiedzających pacjentów o stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń. Obowiązują one do odwołania.

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