Szpital w Lesznie ogranicza odwiedziny pacjentów na oddziale. Powodem wzrost infekcji

Joanna Haliasz
2026-08-06 8:52

Ograniczenia w odwiedzinach pacjentów dotyczą oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym w Lesznie. Wprowadzono je do odwołania.

Dwaj mężczyźni wchodzą do szpitala w Lesznie. O ograniczeniach odwiedzin pacjentów przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Mniej odwiedzin

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w sposobie odwiedzin pacjentów na oddziale wydała wczoraj (5 sierpnia) dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie. 

"W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pacjentów, w związku ze wzrostem liczby infekcji, na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej do odwołania wprowadzono ograniczenia odwiedzin" - czytamy w oficjalnym komunikacie szpitala w Lesznie. 

Zgodnie z wytycznymi, przy łóżku pacjenta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba, a odwiedzać pacjentów mogą tylko osoby zdrowe. W wyjątkowych sytuacjach zgodę na odwiedziny może wyrazić kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

Szpital nie informuje o rodzaju infekcji, ani dlaczego ograniczenia dotyczą tylko jednego oddziału. Prosi jednak odwiedzających pacjentów o stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń. Obowiązują one do odwołania. 

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