Święto dla fanów kolei w Lesznie. W sobotę Wystawa Taboru Kolejowego

Legendy kolei i nowoczesność

Wystawę Taboru Kolejowego w Lesznie organizuje Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Poznaniu. Oglądać będzie można ją bezpłatnie, od godz. 11:30 do 16:30. Miłośnicy kolei będą mogli z bliska zobaczyć najciekawsze pojazdy szynowe, które na co dzień przemierzają polskie tory. Każdy chętny będzie mógł też zajrzeć tam, gdzie zazwyczaj pasażerowie wstępu nie mają.

Na torach w Lesznie staną zarówno legendarne maszyny, jak i nowoczesne pojazdy. Z bliska będzie można podziwiać kultowe lokomotywy elektryczne, czy elektryczny zespół trakcyjny.

Lista "eksponatów":

ED78

T448p

EP07

wagon gastronomiczny Cafe Regio

SA105

Dragon 2

111Ed

drezyna robocza WM15/DH350.

Organizatorzy zastrzegają, że lista taboru może ulec zmianie w dniu wydarzenia z przyczyn od nich niezależnych. Podczas sobotniej wystawy w Lesznie zaplanowano także prezentację trzech pojazdów w barwach POLREGIO.

Ekspozycję uzupełnią stoiska o tematyce kolejowej, pamiątki, modele i gadżety oraz inne atrakcje przygotowane przez wystawców i partnerówwystawy.

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