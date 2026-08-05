Święto dla fanów kolei w Lesznie. W sobotę Wystawa Taboru Kolejowego

Joanna Haliasz
2026-08-05 14:28

Już w najbliższą sobotę (8 sierpnia) część Dworca Kolejowego w Lesznie zamieni się w muzeum na szynach. Na peronie 6. odbędzie się III Wystawa Taboru Kolejowego. Będzie można na niej z bliska obejrzeć m.in. legendarne lokomotywy.

Lokomotywa elektryczna EP07 ciągnąca wagony pasażerskie PKP Intercity. O wystawie taboru przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Legendy kolei i nowoczesność

Wystawę Taboru Kolejowego w Lesznie organizuje Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Poznaniu. Oglądać będzie można ją bezpłatnie, od godz. 11:30 do 16:30. Miłośnicy kolei będą mogli z bliska zobaczyć najciekawsze pojazdy szynowe, które na co dzień przemierzają polskie tory. Każdy chętny będzie mógł też zajrzeć tam, gdzie zazwyczaj pasażerowie wstępu nie mają.  

Na torach w Lesznie staną zarówno legendarne maszyny, jak i nowoczesne pojazdy. Z bliska będzie można podziwiać kultowe lokomotywy elektryczne, czy elektryczny zespół trakcyjny.

Lista "eksponatów":

  • ED78
  • T448p
  • EP07
  • wagon gastronomiczny Cafe Regio
  • SA105
  • Dragon 2
  • 111Ed
  • drezyna robocza WM15/DH350.

Organizatorzy zastrzegają, że lista taboru może ulec zmianie w dniu wydarzenia z przyczyn od nich niezależnych. Podczas sobotniej wystawy w Lesznie zaplanowano także prezentację trzech pojazdów w barwach POLREGIO.

Ekspozycję uzupełnią stoiska o tematyce kolejowej, pamiątki, modele i gadżety oraz inne atrakcje przygotowane przez wystawców i partnerówwystawy. 

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