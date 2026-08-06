Bez wyobraźni

Wszystko działo się wczoraj (5 sierpnia) ok. godz. 21:00 na drodze Krzyżowiec – Jezierzyce Kościelne, na terenie gminy Włoszakowice.

- Kierujący Fiatem Punto po pokonaniu łuku drogi zaczął wyprzedzać rząd trzech pojazdów, powodując zagrożenie czołowego zderzenia z pojazdem jadącym z przeciwnego kierunku. Policjant kierujący nieoznakowanym radiowozem znacząco wyhamował, aby zrobić miejsce na drodze dla ryzykującego kierowcy Fiata. Świadkowie używali sygnałów dźwiękowych, aby ostrzec innych o groźnej sytuacji - opisuje Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Chwile potem policjanci zatrzymali drogowego "ryzykanta".

- Okazało się, że kierowcą jest 43-letni mieszkaniec Leszna, który poruszał się wraz ze swoim 12-letnim synem - mówi policjantka.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcy prawo jazdy za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 43-latek odpowie za to przed sądem,. Konsekwencją może być nawet zakaz kierowania pojazdami.

Do tak samo niebezpiecznej sytuacji doszło 30 lipca w Lipnie.