Pałac, który leczy miodem

Główną atrakcją miejscowości jest eklektyczny pałac (często nazywany dworem) z końca XIX wieku, zbudowany dla rodziny Opitz von Boberfeld. Obiekt zachwyca niską wieżą i neobarokowym szczytem, ale to, co dzieje się w środku, jest jeszcze ciekawsze.

Dziś pałac jest prywatnym ośrodkiem, który specjalizuje się w leczeniu produktami pszczelimi. Tradycyjne trunki: To właśnie stąd pochodzi słynna „Miodówka witosławska” oraz Miód witosławski – oba produkty są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Park pełen gigantów: Pałac otacza 6-hektarowy park krajobrazowy, w którym rosną dęby i platany o obwodach sięgających 450 cm.

Mroczna historia nad brzegiem jeziora

Zaledwie kilka kroków od pałacu, nad brzegiem Jeziora Witosławskiego, stoi neogotycka kaplica grobowa. Choć dziś jest opuszczona i zniszczona, wiąże się z nią wstrząsająca historia.Po II wojnie światowej żołnierze Armii Czerwonej zdewastowali mauzoleum, a trumny ze szczątkami dawnych właścicieli wrzucili do jeziora. Lokalni mieszkańcy wyłowili je i pochowali we wspólnej mogile obok kaplicy, gdzie w 2010 roku postawiono pamiątkowy krzyż. To miejsce, które do dziś budzi dreszcze i skłania do refleksji.

Przyroda i aktywne szlaki

Witosław to nie tylko zabytki, ale też raj dla miłośników natury:

Ostoja żółwia błotnego: Zaledwie 1,5 km od wsi znajduje się unikalny rezerwat przyrody.

Zaledwie 1,5 km od wsi znajduje się unikalny rezerwat przyrody. Lisie Dziury: Malownicza dolinka w pobliżu miejscowości.

Malownicza dolinka w pobliżu miejscowości. Szlaki rowerowe i piesze: Przez wieś przebiega m.in. fragment liczącej 3600 km trasy Euro Route R1 oraz niebieski szlak pieszy wiodący wzdłuż jezior.

Czy wiesz, że...?

Historia nazwy Witosław pojawia się również w innym regionie Polski – w województwie kujawsko-pomorskim. Tamtejszy majątek należał do rodu Koczorowskich, którzy utrzymywali kontakty z potężnym włoskim rodem Borgiów i bywali w mediolańskiej La Scali. Choć tamtejszy dwór został rozebrany w 1993 roku, pamięć o wpływowych właścicielach wciąż tam trwa.

Witosław w Wielkopolsce pozostaje jednak żywym świadkiem historii, oferującym turystom noclegi, zabiegi odnowy biologicznej i niezapomniane spacery nad jeziorem.